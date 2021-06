Klasseforskel: Strålende Italien videre

Manuel Locatelli blev ganske uventet dobbelt målscorer, da Italien ondulerede Schweiz og dermed er videre til EM’s knockoutfase.

Italienerne satte sig tungt på opgøret fra første fløjt og fortsatte den sprudlende stil fra åbningskampen. Schweizerne fandt derimod ikke mange huller i den italienske ost.

Italiensk fest i Rom. Azzurri er videre ved EM. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Det begyndte for alvor at brænde på for Schweiz efter 20 minutters penge.

Her headede Giorgio Chiellini bolden i kassen efter et hjørnespark, men VAR fik korrekt annulleret scoringen for hands. Få minutter senere lod Chiellini sig i øvrigt skifte ud med en mindre skade.

Fra bænken kunne anføreren se, at Manuel Locatelli bragte værterne i front efter 26 minutter. Midtbanemanden fra Sassuolo satte med en smuk tværpasning et kontraangreb i sving, hvor klubkammeraten Domenico Berardi skød lynets hast i højre.

Inde foran mål fandt Berardi selvsamme Locatelli, der var stormet med frem i feltet blandt venner og fjender. Fremragende scoring af blændende Azzurri!

Manuel Locatelli var dog slet ikke færdig i Rom endnu.

Kort inde i anden akt fik den defensive midtbanespiller alt for god plads foran schweizer-feltet, og knastørt hamrede han med største selvfølge bolden ind bag en chanceløs Yann Sommer.

Normalt er den 23-årige italiener ingen målmaskine. Fire scoringer blev det til i den forgangne sæson på klubplan og et enkelt landskampsmål samlet set – altså inden onsdag…

Ciro Immobile satte punktum med sin scoring til 3-0. Foto: Andreas Solaro/Ritzau Scanpix

Kort for slutfløjt fik Ciro Immobile hamret endnu en EM-kasse ind og samtidig sømmet i schweizernes ligkiste onsdag aften.

Mens Italien allerede er videre ved EM, så er Schweiz pisket til at slå Tyrkiet på søndag for at sikre sig avancement i turneringen.