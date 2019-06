Klø til Danmark i EM-åbning

UDINE (Ekstra Bladet): Danmark står noteret for to assists ved U21 EM, men blot et mål efter åbningskampen mod Tyskland blev tabt 3-1.

De to sidste tyske mål faldt på grotesk vis takket være næstsidste fod fra en rød-hvid.

Først forsømte Mads Valentin en pasning tilbage til keeper Daniel Iversen i starten af anden halvleg. Den strandede midt mellem midterlinjen og målfeltet, og så kunne Marco Richter drøne solo mod mål og reelt afgøre sagerne ved at gøre det til 2-0.

En scoring, der gav chokrystelser på Richter-skalaen for danskerne, der var startet anden halvleg med masser af tro på sagerne, og det kunne være gået så meget anderledes, hvis Robert Skov bare et minut inden 2-0 målet havde udnyttet Jacob Rasmussens sublime pasning og havde scoret på den friløber, som han fik.

Men kendetegnende for kampen, så manglede de rød.hvide i de helt afgørende situationer, den afgørende skarphed.

Robert Skov leverede en strålende kamp, og var en kæmpetrussel mod tyskernes bagkæde over de 90 minutter, men realiteterne er, at i de afgørende sekvenser, så manglede den skarphed, som har terroriseret Superligaen. Frisparkene udfordrede ikke på noget tidspunkt Alexander Nübel i det tyske mål.

Derfor måtte Robert Skov nøjes med det mål, som han fik serveret for fødderne med 20 minutter igen, da Rasmus Nissen fremtvang et straffespark… efter et Robert Skov-frispark havde ramt muren.

Den scoring blev ren kosmetik til 3-1.

For inden det kom så vidt havde danskerne lige serveret endnu en scoring for tyskerne. Philip Billing kastede sig heroisk ned for at stoppe en omstilling og bugserede kuglen hen til en fri Luka Waldschmidt, der kunne drøne igennem og gøre det til 3-0 midt i anden halvleg.

Kampens anden assist til danskerne… og friløberen til Luka Waldschmidt var slet ikke så stor, som den Robert Skov ikke fik omsat lige efter pausen.

Omstillingen faldt tilmed lige efter et giftigt dansk hjørnespark, hvor forsvarsstyrmanden Jacob Rasmussen var ekstremt tæt på at omsætte en stor chance… men det var bare en kamp, hvor marginalerne var tyske.

Og så gjorde Niels Frederiksen det ikke lettere for sig selv, at tvinge kampen over på sin side ved at satse på en stribe profiler uden nævneværdig kamptræning sled med at finde rytmen.

Så var det for lidt, at Robert Skov leverede et brag af en kamp på højrekanten, når de profiler fra udlandet, som burde kunne levere den fornødne support, svigtede.

Dermed har U21-landsholdet halvandet ben på flyveren retur til København efter bare en kamp ved EM. Selv to sejre i de resterende gruppekampe mod Østrig og Serbien kan vise sig at være for lidt.

