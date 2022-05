Klubben bekræfter: Hjulmand udtager Hjulmand

Det er først på tirsdag, at landstræner Kasper Hjulmand fortæller, hvem der er udtaget til de kommende Nations League-kampe i juni.

Men allerede nu er et overraskende navn trukket op af hatten.

I hvert fald hvis man skal tro på den italienske klub Lecce. Serie B-klubben har således offentliggjort, at deres danske midtbanespiller er udtaget til A-landsholdet. Navnet? Morten Hjulmand.

- US Lecce kan bekræfte, at fodboldspilleren Morten Hjulmand er blevet udtaget til landsholdet i anledning af en træningssamling fra 25. til 27. maj, skriver de på hjemmesiden.

Det sker, efter at flere lokaler medier i Lecce også har berettet, at den 22-årige dansker inden længe kommer til at trække den rød-hvide trøje over hovedet.

I meddelelsen bliver der dog specifikt nævnt en træningssamling 25. til 27. maj, og derfor kunne noget også tyde på, at Morten Hjulmand i hvert fald er en af boblerne, som den danske landstræner indimellem også hiver med ind til landsholdssamlingerne i Helsingør. Så er spørgsmålet så, om han blot skal træne med.

Morten Hjulmand nyder da også stor succes i Lecce, hvor klubben i den kommende sæson rykker op i den bedste italienske række.

Skulle den unge midtbanespiller være på Kasper Hjulmands liste, vil det være første gang, han er udtaget til det danske A-landshold. Han har i alt spillet 28 landskampe på ungdomsniveau, heraf 11 kampe på U21-landsholdet.

Morten Hjulmand er ikke på nogen måde i familie med landstræner Kasper Hjulmand - de deler blot efternavn ved en tilfældighed.

Der venter Danmark et yderst tæt program i juni måned, hvor der er hele fire Nations League-kampe fra 3. til 13. juni på menuen. Her gælder det opgør mod Frankrig og Østrig på udebane, inden Kroatien og Østrig gæster Parken.

