Kniven for struben

Ståle Solbakken har langt fra fået den start, han kunne have drømt om, som Norges landstræner.

Ganske vist lagde Norge ud med en pligtsejr i VM-kvalifikationen mod Gibraltar, men lørdagens hjemmekamp i kvalifikationen mod Tyrkiet endte med et skuffende nederlag på 0-3.

Dermed er det allerede op ad bakke for Norge i kampen for at score en plads ved næste års VM-slutrunde i Qatar.

Norge har i hvert fald hårdt brug for en sejr i tirsdagens udekamp mod Montenegro i Podgorica.

- Hvis vi vinder, er vi tilbage på sporet igen. Det er en gruppe, hvor Montenegro, Norge, Tyrkiet og Holland kan tage point fra hinanden. Det lader ikke til, at Holland er overlegen, siger Ståle Solbakken ifølge nyhedsbureauet NTB.

Han henviser til, at Holland, der regnes som gruppens favorit, indledte med et nederlag på 2-4 til Tyrkiet, der omvendt har fået en perfekt start med to sejre.

Også Montenegro har fået et godt afsæt med to sejre over Gibraltar og Letland, og særligt Monaco-angriberen Stevan Jovetic har markeret sig med tre mål.

- Vi skal møde et stærkt hold, og Jovetic er meget, meget god, anerkender Solbakken.

Norge har dog også store profiler, blandt andre Martin Ødegaard, der har fået en god start som Arsenal-spiller.

- Det bliver en svær kamp, som er meget afgørende for os. Vi er meget motiverede efter at slå tilbage efter nederlaget til Tyrkiet, men vi skal møde et vanskeligt hold med nogle gode spillere, lyder det fra Martin Ødegaard.

I samme gruppe skal Tyrkiet hjemme møde Letland, mens Holland gæster Gibraltar. Alle kampe har kickoff klokken 20.45.

