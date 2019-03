Knivskarp kaptajn: Jeg har aldrig været bedre

”Simon har virkelig løftet sig som anfører. Fra ham, der ikke sagde mest til ham, der nu styrer tingene.

Jeg har stor respekt for det ansvar, Simon har påtaget sig både på og udenfor banen. Han har gjort det fantastisk og i kraft af rutinen er han mere selvsikker. Han optræder som en anfører med stor autoritet.”

Nicolai Jørgensen.

” Han er lidt af den gamle skole, men et forbillede som leder. Jeg har kæmpe respekt for Simon. Både som menneske og spiller. Han har taget rigtig mange kampe for det her hold de seneste år. Ingen skal være i tvivl om, hvor stor betydning han har haft for den her trup”

Thomas Delaney

”Jeg mødte Simon første gang på U21-landsholdet, hvor han kun spillede en kamp, før han rykkede op til de voksne. Det taler for sig selv, at han er blandt de ti spillere med flest kampe for Danmark, og han er vores anfører. Han er lederen i gruppen og ham alle lytter til. Det siger meget om hans karakter. Han bliver sikkert flov over, at jeg siger det: Han er en rigtig god spiller og anfører.”

Kasper Schmeichel

”Jeg foretrækker en markspiller som anfører og kunne vælge mange. Men Simon har erfaringen til at være anfører. Jeg er meget tilfreds med ham.

Åge Hareide