Knivstik midt i kaos: Gerningsmand på fri fod

Der er fortsat ingen anholdte, efter to personer fredag aften blev stukket i låret ved Trianglen i København

Gerningsmanden er fortsat på fri fod, efter to personer fredag aften blev stukket ned i København, mens der blev spillet landskamp få hundrede meter derfra.

Det oplyser Københavns Politi lørdag formiddag til Ekstra Bladet.

- Vi efterforsker stadig, og der er fortsat ikke nogen anholdte, fortæller vagtchef Dyre Sønnichsen.

Han fortæller videre, at politiet, der fik anmeldelsen klokken 22.26, ikke kender til de to personers tilstand, men at der umiddelbart ikke er tale om noget kritisk.

Det skyldes, at begge ofre blev ramt i låret.

Rød-hvidt kaos

Ekstra Bladets reporter på stedet oplyser, at der fredag aften var tale om et stort kaos ved Trianglen på Østerbro, hvor et hav af mennesker befandt sig efter landskampen mellem Danmark og Kroatien i Parken.

Togene fra Trianglen Station blev for en stund også stoppet på grund af efterforskningen i området.

Udover et udsolgt stadion var flere tusinde mennesker også samlet i Fælledparken ved siden af nationalarenaen til storskærmsarrangement.

Men på trods af et stort menneskehav foregik det her forholdsvist roligt.

- Det forløb roligt i forhold til, hvor mange mennesker der var samlet. Det var rigtig mange. Mange af dem valgte også at tage i byen i løbet af natten, og det har givet travlhed for vores patruljer, uden at der har været noget, der stikker ud. Mange mennesker giver bare mange opgaver, fortæller vagtchefen.

Københavns Politi ved endnu ikke, hvorvidt knivstikket er en udløber af fodboldkampen, eller om der er tale om et banderelateret overfald

Ekstra Bladet følger sagen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Brutal hooligan-leder kunne ikke stoppes: Gik helt galt