Knuser dem 9-0

Portugal rev spillerne fra Luxembourg rundt i manegen mandag aften, da de to nationer mødte hinanden i EM-kvalifikationen.

9-0 vandt portugiserne - ja, du læste rigtigt.

Miniputnationen fik ikke et ben til jorden, og målene blevet scoret på samlebånd fra Portugal.

Efter første halvleg stod der 4-0 med mål fra Goncalo Ramos og Goncalo Ignacio.

I anden halvleg ville flere lege med, da Diogo Jota scorede to, mens Ricardo Horta, Bruno Fernandes og Joao Felix også kom på måltavlen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En lamslået Laurent Jans efter Luxembourgs gigantiske nederlag. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Overraskede alle

Portugal cementerer dermed sin førsteplads i gruppe J med 18 point. Slovakiet rykkede forbi Luxembourg på andenpladsen, efter de her til aften slog Liechtenstein 3-0.

Luxembourg har ellers vist flotte takter i løbet af EM-kvalifikaitionen.

Inden i dag lå de toer i gruppen og lignede kandidater til at kvalificere sig til sommerens EM.

Hvis moralen ikke har lidt for stort et knæk, er der stadig en chance for, at de kan overraske alle og spille sig i en slutrunde for første gang nogensinde.

Det kræver dog, at Slovakiet snubler i de sidste kampe.