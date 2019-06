Knust holdkammerat: - Der var meget stille

Marcus Ingvartsen havde en hård opgave med at samle sin værelseskammerat op efter nedturen mod Tyskland

UDINE (Ekstra Bladet): Knust - både i hoved og krop.

Sådan sluttede mandag for det danske back-talent Mads Valentin.

Da de forsvarende tyske U21 EM-vindere rakte armene i vejret med en sikker 3-1 sejr over Danmark, sank den altid humørfyldte FCN-spiller om.

Satte sig på græsset og kiggede trist ned.

Holdkammeraterne kom forsigtigt hen og lagde en arm på skulderen af den knuste dansker.

Drømmen om en storkamp, der kunne bane vejen for en stor klub i udlandet blev stort set udslettet over 90 minutter, hvor Mads Valentin havde en uheldig rolle i samtlige tre tyske mål.

Læs mere her:

Se også: Klø til Danmark i EM-åbning

Først spadserede Levin Öztunali forbi i optakten til 1-0. Tyskernes tredje mål blev også skabt i den danske venstreside, men værst af alt var naturligvis den alt for svage pasning mod keeper Daniel Iversen, der gav Marco Richter frit løb til 2-0.

En aflevering, der giver Jesper Olsens berygtede VM-kikser fra 1986 selskab i dansk fodbolds skrækgalleri.

Det kunne FCN-backen sidde og gruble lidt over samtidig med, at smerterne dunkede i den ankel, som blev smadret i kampens slutfase.

- Jeg var henne og høre til ham lige efter kampen, for at høre hvor slemt det stod til med anklen, sagde angriberen Marcus Ingvartsen, der deler værelse med sin gamle FCN-ven på spillerhotellet i Udines nordlige udkant.

Marcus Ingvartsen har gjort sit til at løfte humøret hos Mads Valentin igen. Foto: Lars Poulsen

Og det var en svær nat at håndtere.

- Jeg forsøgte at sige ’Op med humøret. Vi har alle begået fejl.’ Vi kan ikke hænge fast i en kamp. Det gælder også for ’Mini.’

- Jeg kender ham jo rigtig godt. Vi har spillet sammen siden vi var U13-spillere. Og det er jo sådan nogle situationer, som vi bare skal klare… Og der var bare meget stille efter kampen mellem os.

Artiklen fortsætter under billedet.

Danmark blev rundbarberet mod Tyskland. Foto: Lars Poulsen

- Jeg havde også mit at tænke på. Nogle gange bliver der bare snakket meget – andre gange er der bare stille på værelset. Man ligger jo og tænker kampen igennem. Det er svært at finde ro… men på et tidspunkt faldt vi da i søvn, fortalte Marcus Ingvartsen om natten.

Hvornår er Mads så der, hvor du kan foreslå, at det frem over kaldes ’en Mads Valentin’ og vi sender ’en Jesper Olsen’ på pension?

- Det har jeg ikke lige foreslået. Det er ikke lige tidspunktet i dag. Det er nok mere op til jer fra pressen, at komme med sådan noget, smilede Marcus Ingvartsen.

Se Ekstra Bladets karakterer fra kampen her:

Se også: To flopper - FCK-stjerne topper

Mads Valentin er tvivlsom til den kommende kamp mod Østrig, hvor landstræner Niels Frederiksen varsler flere udskiftninger i den danske startformation, da flere spillere ikke har fysik til at klare tre kampe på en uge.

Op til slutrunden har Philip Billing, Mathias Jensen, Oliver Abildgaard og Marcus Ingvartsen været på specialprogram for at opbygge formen, og det er formentlig især de fire spillere, som Niels Frederiksen sigter til.

Store klubber står i kø: Vild interesse for de unge danskere

Kæmpe brøler - UEFA smed hemmelig dansk træning på nettet

Se også: Dansk landsholdsstjerne ramt af lykke: Skal være far