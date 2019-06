Knust i sidste sekund: Schöne slukker fjernsynet

Der er langt fra Madrid til Brøndby. Særligt for Lasse Schöne, der var millimeter fra at havne i den eftertragtede Champions League-finale

Fredag trænede Lasse Schöne med landsholdet i fugtigt vejr på en træningsbane i Brøndby. Lørdag kunne han have spillet Champions League-finale i Madrid, hvis det ikke havde været for en Tottenham-scoring i sidste sekund i semifinalen mod Ajax.

Målet afgjorde semifinalen til englændernes fordel, og såret efter det knusende nederlag er ikke helet endnu.

- Selvfølgelig vil jeg hellere have været i Madrid. Det er et stykke tid siden, men dagen kommer tættere på. Jeg regner ikke med, at mit fjernsyn bliver tændt, siger han til Ekstra Bladet på træningsbanen.

- Sådan er det i fodbold. Nogle gange falder det til den rigtige side, andre gange ikke. Men måden, det skete på, gør det endnu mere ærgerligt. Nu må vi bare håbe, at vores landsmand kan tage den hjem.

Schöne (th) bliver muligvis bare bedre med alderen.

I finalen står nemlig Schönes tidligere holdkammerat i Ajax, Christian Eriksen.

- Jeg er ligeglad med, hvad kampen bliver, men for min skyld må Eriksen gerne tage den (sejren, red.) med hjem.

Var det det sidste skud for dig for at komme så langt i en international turnering?

- Det håber jeg ikke, men chancen er ret stor selvfølgelig. Jeg har prøvet parkere det så meget som muligt og skal bare igennem finale-dagen.

En gammel traver

Schöne har rundet 33 år, alligevel var han fast mand på det unge og succesfulde Ajax-hold, der i løbet af sæsonen vandt fodbold-hjerter verden over.

Hvordan er din klubsituation i Ajax?

- Jeg håber ikke, at det bliver til 60 kampe igen. Vi kan godt lige skrue fem ned i hvert fald, siger han med et smil.

- Jeg er fit og føler mig frisk, så selvfølgelig vil jeg spille så meget som muligt. Vi må også se på, om holdet bliver splittet, siger han med henvisning til, at mange af holdets profiler bliver rygtet væk til store klubber i udlandet.

Foto: Lars Poulsen

