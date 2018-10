Knuste dem sidst: - I fodbold kan du ikke bruge fortiden til noget som helst

DUBLIN (Ekstra Bladet): Billedet for 11 måneder siden står klart i erindringen hos de fleste danske fodboldfans. Kasper Schmeichel løb glædestrålende rundt på Aviva Stadium med dannebrog om skuldrene og håret smurt ind i øl.

Danmark havde netop kvalificeret sig for femte gang i historien til en VM-slutrunde efter 5-1 sejren over Irland. De danske spillere havde en fest efter forløsningen med VM-billetten omsider kom i hus.

Fredag aften var han tilbage.

Tilbage i den arena, hvor Danmark med en ny sejr lørdag kan sikre sig et vigtigt skridt i kampen mod førstepladsen i Nations League-gruppen, hvor Wales er den sidste modstander.

- I fodbold kan du ikke bruge fortiden til noget som helst. Det eneste vi kan bruge 5-1 sejren til fra sidste år er måske, når vi kommer til omklædningsrummet og banen. Det kan være med til at skabe godt humør hos alle før kampen, siger Kasper Schmeichel.

Han er helt på det rene med, at Irland er revanchelystne oven på blamagen i november sidste år.

- Hvis jeg havde tabt 1-5, ville jeg også være meget hævngerrig, påpeger han.

Forventer stort tryk

Anfører Simon Kjær mener det kan være svært at forberede dig på et hold, der jagter revanche.

- Du kan godt komme ud for en modstander, der har alt for megen tænding og optræder hovedløst. Andre gange rammer du et perfekt spændingsniveau.

- Det er altid svært at vide. Vi tænker ikke så meget på det, men forbereder os på vores egne ting, forklarer anføreren, der slår fast, at 5-1 sejren fra sidste år på ingen måder bliver en sovepude for spillerne.

- Det her bliver ingen nem kamp. Vi må være forberedte på, at de kommer med et stort tryk mod os fra starten, forklarer han.

Danmark møder Irland lørdag kl. 20.45 i Nations League-gruppen, hvor også Wales er sidste hold i gruppen.

