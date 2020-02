København får problemer ved EM

København burde gøre mere for miljøet under sommerens Europamesterskab i fodbold, som ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) skal være klimavenligt.

Det mener Jens Peter Mortensen, der er miljøpolitisk rådgiver ved Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Turneringen skal spilles i 12 forskellige byer over hele Europa, og i København skal Danmarks tre gruppekampe mod henholdsvis Belgien, Rusland og Finland spilles.

Tusindvis af fans fra de tre lande vil flyve til hovedstaden, spise på restauranter og leje bolig, hvilket vil afsætte et stort CO2-aftryk, påpeger Jens Peter Mortensen.

- De burde i hvert fald gøre mere for at forhindre spredningen af engangsplastik, siger han.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), erkender, at det kan virke paradoksalt at afholde et miljøvenligt EM, når så mange fans skal flyve til og bo i byen.

- Selvfølgelig kommer det til at have en påvirkning på udledningen af CO2 og miljøet, siger Frank Jensen.

København har allerede sat en række initiativer i værk for at gøre slutrunden så grøn som muligt.

Genbrugskopper vil blive brugt, økologiske madvarer vil blive serveret, affaldshåndteringen bliver forbedret, og brugen af engangsplastik bliver reduceret.

Jens Peter Mortensen er positiv over for, at der ikke er et behov for mere infrastruktur i hovedstaden, da alle kampene spilles i Parken, hvor den nye metrobane kører til. Derfor vil kampene i sig selv ikke give et højere CO2-aftryk.

Men hverken Københavns Kommune eller det danske fodboldforbund (DBU) ved, hvor stort et CO2-aftryk afholdelsen af EM kommer til at give i København.

- Det ved vi først, når turneringen er slut. Det afhænger af antallet af fans, turister, embedsmænd og så videre, siger DBU's talsperson, Mia Kjærgaard.

