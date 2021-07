Kom aldrig igen: Karantæne på livstid

Farvel og kom aldrig tilbage.

Det er mandag beskeden fra den engelske fodboldklub Leyton Orient til en sæsonkortholder i klubben.

Den pågældende fan udtrykte sig ifølge Leyton Orients hjemmeside racistisk på det sociale medie Twitter efter Englands nederlag til Italien i EM-finalen.

Det blev klubben gjort opmærksom på søndag aften og handlede hurtigt.

- Som klubben gentagne gange har gjort klart, så har vi en nultolerance over for enhver form for racistisk diskrimination, skriver Leyton Orient.

Vedkommende får betalingen for sit sæsonkort refunderet og er nu udelukket på livstid.

- Klubben er ekstrem stolt af sin mangfoldige historie og fortsætter med at arbejde for forandring sammen med de lokale autoriteter og myndigheder, skiriver Leyton Orient, der spiller i Englands fjerdebedste række, League Two.

London-klubben Leyton Orient spiller til dagligt i den fjerdebedste engelske række, League Two. Foto: Nigel French/Ritzau Scanpix

Racismedebatten har raseret i England og fodboldverden efter EM-finalen søndag.

Den engelske trio Bukayo Saka, Jadon Sancho og Marcus Rashford misbrugte alle deres forsøg i straffesparkskonkurrencen og blev efterfølgende udsat for en stribe racistiske kommentarer på sociale medier.

Blandt andre Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Prins William har taget afstand fra de diskriminerede udbrud.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, at spillerne udsættes for en så afskyelig opførsel. Det må stoppe nu, og alle de involverede må drages til ansvar, skriver Prins William på Twitter.