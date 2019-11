Kom med til kæmpe EM-fest

Selvom du skulle være en af de mange uheldige danske fodboldfans, der ikke har fået fingre i billetter til næste sommers EM-kampe i Parken, behøver du ikke gå glip af klaphatte og folkefest.

Således inviterer Københavns Kommune til fest og storskærm, de dage, hvor Christian Eriksen og resten af EM-holdet spiller gruppespil i Parken.

- Det er fantastisk, at Rådhuspladsen også bliver en del af fodboldfesten næste sommer. Vi glæder os meget til at byde store som små fans og alle københavnere velkommen på Rådhuspladsen til en rød-hvid folkefest, når Danmark spiller EM på hjemmebane i København, siger overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Der er lagt op til kæmpe fodboldfest i København til sommer. Foto: Ritzau Scanpix

Arrangementet glæder DBU's fankoordinator, Anders Hagen.

- Vi ved fra Herrelandsholdets fans, at de har store ønsker om et sted, hvor de kan samles om at se fodbold. Det er en del af det at være fan af et hold - at kunne opleve kampene sammen med dine venner og familie og dele de gode øjeblikke, siger Anders Hagen.

Rådhuspladsen bliver ikke det eneste sted i København, hvor man kan se fodbold på storskærm under EM.

Således bliver samtlige EM-kampe vist i den såkaldte 'Football Village' på Ofelia Plads. Her kan du opleve samtlige kampe under sommerens EM.

To af Danmarks gruppemodstandere er allerede fundet. Det er Belgien og Rusland. Lørdag bliver sidste modstander trukket. Det bliver enten Wales eller Finland.

