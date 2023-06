Kom til os, Jobbe

Efter to gode sæsoner er Jesper Lindstrøm en af de landsholdsspillere, der godt kan stå foran et klubskifte.

RB Leipzig er – lige som Newcastle, Napoli, Dortmund, Arsenal og Inter – en af de klubber, der har vist stærk interesse for den gennembrudsfarlige dansker.

Jesper Lindstrøm har imponeret stort i Frankfurt. Det ligner et sommerskifte, og Yussuf Poulsen ser gerne de bliver holdkammerater i Leipzig. Foto: Jens Dresling.

Her er det dog kommet så langt, at Frankfurt faktisk har bekræftet interessen fra rivalerne. Et bud på 25 mio. euro - 186 mio. kr. er imidlertid ikke godt nok for Frankfurt til at sælge den 23-årige dansker.

Og står det til Leipzigs danske landsholdsspiller, Yussuf Poulsen, så ser han gerne endnu en dansker i klubben.

- Jeg har aldrig prøvet at spille sammen med en dansker i Leipzig, så det vil være fantastisk, hvis ’Jobbe’ kommer til os, siger Yussuf Poulsen og slår fast:

Jesper Lindstrøm har haft to fine sæsoner i Frnakfurt. Det kan blive nu han skydes videre. Foto: Anke Waelischmiller/Ritzau Scanpix.

- Vi har mange stærke spillere på den position, men ’Jobbe’ er en utrolig dygtig spiller, som jeg gerne ser hos os, siger Yussuf Poulsen, der samtidig slår fast, at det ikke bliver nemt for Jesper Lindstrøm, hvis han havner i Leipzig.

- Der er flere om pladserne i Leipzig. Når man træder op på øverste hylde, kan der komme perioder, hvor det helt naturligt bliver sværere, fordi konkurrencen er knivskarp, pointerer Yussuf Poulsen.