Komiske Ronaldo: Drik vand!

Superstjernen reagerede konsekvent, da han så to colaflasker på podiet ved et pressemøde

Agua!

Cristiano Ronaldo fortrak ikke en mine men hævede bare sin plasticflaske over hovedet og understregede, at der var vand i den.

Kort efter kom følelserne i form af himmelvendte øjne, da han sukkede ’Coca-Cola’.

Få sekunder forinden havde han konsekvent fjernet de to colaflasker, der stod på podiet, da han og landstræner Fernando Santos ankom til pressemødet mandag.

Fuldstændig ligeglad med, at Coca-Cola er officielt partner ved EM-slutrunden, og fuldstændig ligeglad med, at han risikerer en røffel fra først det portugisiske fodboldforbund og siden UEFA. Hvis de tør.

De colaflasker skulle ikke stå der og genere Ronaldo – og sende et forkert signal til ungdommen.

Drik vand i stedet er Ronaldo soleklare budskab.

Tæt på rekorden

Man kan mene, hvad man vil om Ronaldo. Mens han kan være nok så karikeret og skabet på banen, var han blandt de første til at udtrykke sympati og sende en hilsen, da Chrstian Eriksen lørdag faldt om i Parken: Hele verden tænker på Christian

Men man må give ham, at han har sine klare overbevisninger og ikke er bange for at udtrykke sig.

At det så kommer i en plasticflaske, spekulerer superstjernen så nok ikke videre over. Og at episoden nu tager en sejrsgang verden over og dermed giver Coca-Cola endnu mere opmærksomhed…ja, det var nok heller ikke det, Ronaldo ønskede.

Han tager hul på EM tirsdag, når Portugals forsvarende mestre møder Ungarn i den drabelige Gruppe F, hvor Tyskland og Frankrig også befinder sig.

Ronaldo kan i øvrigt tilføje endnu et styk historieskrivning til cv’et, hvis han scorer bare en enkelt gang. For det vil gøre ham til den mest scorende spiller i EM-turneringens historie. Aktuelt ligger han på ni mål – det samme antal som Michel Platini fra Frankrig.