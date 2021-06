Kommentators vanvittige EM-forberedelse

Klokken 18.00 sker der endelig. Danmark træder ind på banen til EM-slutrunden, når Finland er modstanderen, og det er en imødeset kamp for mange.

En af dem, der skal kommentere kampen er skotske Derek Rae, og han ser ud til at have gjort sit forarbejde ganske grundigt.

På Twitter har han således delt et billede af sine noter til kommenteringen, og det ser vanvittigt ud.

Flere sider med mange noter om danske og finske spillere, og det ligner ikke noget, som der er hoved og hale i – og man skal nok være Derek Rae for at kunne finde et system i noterne.

På dansk TV viser både DR1 og Viaplay kampen.