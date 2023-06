Kommenterer landskamp trods dødsfald i familien

Når Danmark går på banen i Ljubljana mandag aften til opgøret mod Slovenien i EM-kvalifikationen, er det Thomas Kristensen og Morten Bruun, der skal guide seerne på TV 2 igennem de 90 minutter.

Dermed er alt, som det plejer, men Thomas Kristensen har haft en barsk optakt til EM-kvalifikationskampen. Natten til søndag døde TV 2-kommentatorens svigerfar - den mangeårige fynske fodboldmand Johan Schmeltz - og dermed har tankerne naturligvis været mange andre steder end på Danmarks opgør i Slovenien.

Alligevel har han besluttet sig for at rejse til den slovenske hovedstad og passe sit arbejde.

- Vores familie har talt det her grundigt igennem de seneste uger, og vi vidste, at situationen kunne opstå. Min svigerfar var en fodboldelsker af de helt store, og han elskede fodboldlandsholdet, så det er helt i hans ånd, at jeg er blevet i Slovenien, fortæller Thomas Kristensen til Tipsbladet og fortsætter:

- Noget af det sidste, jeg talte med ham om, var netop fodboldlandsholdet. Vi talte om kampen mod Sovjetunionen i 1985, vi talte om Ole Madsen, og så var han nysgerrig om især Rasmus Højlund. Han var stolt af, at hans svigersøn kommenterer landskampene, og han ville elske, at jeg tog af sted. Så det er med ham i tankerne, at jeg kommenterer Danmarks kamp i aften.

Johan Schmeltz blev 82 år, og i 1980'erne var han formand for det fynske succeshold OKS, der spillede i Danmarks næstbedste række. Han var desuden medlem af Odense Byråd i 24 år.