Kommer han med, Hjulmand?

Alexander Bah presser sig voldsomt på for en af de sidste fem VM-pladser - Kasper Hjulmand overvejer at droppe at udtage en femte stopper

Fem pladser er i spil til den danske VM-trup, der tirsdag i næste uge sætter kursen mod Qatar.

Det er i sandhed eksamenstid i disse dage for en række spillere, hvor skæbnen er i landstræner Kasper Hjulmands hænder.

Hverken Mathias Zanka Jørgensen eller Jannik Vestergaard styrkede deres kandidatur med kampene for Brentford og Leicester tirsdag i Liga Cup'en.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jannik Vestergaard står ikke godt i jagten på en af de sidste VM-billetter. Han fik tirsdag 13 minutter. Det var første gang han var på banen siden august. Foto: Lars Poulsen.

Selv om Zanka fik hele kampen, var han med til at ryge ud til Gillingham. Jannik Vestergaard fik kun 13 minutter på banen for Leicester i 3-0-sejren over Newport.

I forbindelse med udtagelsen af de første 21 spillere til VM-truppen løftede Kasper Hjulmand tankerne for, at han stærkt overvejer at droppe en femte stopper til sin VM-trup. Det var ellers planen for én måned siden.

Det kan til gengæld åbne døren på vid gab for en af de mere succesfulde danske spillere for tiden - Alexander Bah.

Annonce:

Han får masser af spilletid både i ligaen og i Champions League for Benfica.

Og Kasper Hjulmand undlod heller ikke at fremhæve ham i forbindelse med udtagelsen. Der bliver holdt øje med ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Alexander Bah har leveret varen for Benfica i efteråret. Han banker for alvor på til en af de sidste fem VM-pladser. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren har lagt mærke til, hvor stærke og solide præstationer, han over hele efteråret har leveret for det suveræne tophold i Portugal.

Fordelen med Bah er desuden, at han både kan bruges som back og i en rolle på midtbanen.

Landstræneren kunne danne sig et aktuelt indtryk af Bahs form onsdag aften, da han spillede 76 minutter i Benficas pokalkamp mod Estoril. Og søndag forventes han også i aktion i ligakampen mod Gil Vicente.

Christian Nørgaard spillede en halvleg tirsdag for Brentford i Liga Cup'en. Det var helt efter planen, at han blev skiftet ud i pausen.

Nu skal han i kamp igen lørdag mod mestrene fra Manchester City, inden han er klar til VM-udtagelse.

Annonce:

For Christian Nørgaard kommer med på flyet. Og han kan - i en nødsituation - agere den femte stopper, hvis det bliver nødvendigt under VM-slutrunden.

Yussuf Poulsen kæmper og slås for VM-billetten. Han har stadig et par muligheder for at overbevise Kasper Hjulmand om, han skal med. Foto: Lars Poulsen.

Onsdag var i sandhed også eksamenstid for Yussuf Poulsen og Marcus Ingvartsen. Førstnævnte kom dog først på banen med syv minutter igen, da Leipzig slog Freiburg, mens Marcus Ingvartsen ikke kom på tavlen i sine 75 minutter for Mainz mod Schalke 04.

Hvis Hjulmand stadig er i tvivl kan det ikke udelukkes, han venter til efter weekendens spillerunde med at beslutte om Ingvartsen eller Poulsen skal med. Der er nemlig fuld runde i Bundesligaen i weekenden.

Philip Billing har ikke spillet meget på landsholdet, men han har i sandhed leveret varen i Premier League. Det vil være en meget overraskende beslutning, hvis landstræneren udelader ham. Billing fik et hvil i midtugen, men har en sidste chance for at imponere mod Everton lørdag eftermiddag.

Annonce:

De sidste fem navne til VM-truppen ligger til: Yussuf Poulsen, Christian Nørgaard, Philip Billing, Alexander Bah og Frederik Rønnow, hvis han bliver klar. Alternativt står valget mellem Jonas Lössl og Mads Hermansen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hov, vent! Var det Zidane, der nikkede den skalle?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Frank hjælper ham til VM

Hjulmand bekymret: Ingen har brændt banen af

Her er Hjulmands VM-trup - fem mangler

Får fem mio. kr. hver for at vinde VM

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du høre tidligere FIFA præsident Sepp Blatter fortælle om, hvordan det rådne spil er foregået i kulisserne: