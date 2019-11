Kommer Zanka til undsætning: Havde intet valg

- Det er svært for spillere at blive bragt i sådan en situation af den klub, der betaler deres løn, mener Åge Hareide om situationen, hvor Fenerbahce-spillerne støttede den tyrkiske hær

Landstræner Åge Hareide har det skidt med, når sport og politik blandes sammen. Som det skete for nylig, da Mathias Zanka Jørgensen forud for en Fenerbahce-kamp varmede op iført trøjer, der støtter det tyrkiske militær.

På de trøjer, som Fenerbahce-spillerne varmede op i, var afbildet en soldat, der gjorde honnør, mens der på teksten under stod: ’Fædrelandet er taknemmelige over jer’.

Budskabet henviste til de tyrkiske tropper, som 9. oktober indledte en offensiv mod kurdiske styrker i Syrien.

Landstræneren har forståelse for det valg, som Mathias Zanka gjorde i den aktuelle situation.

Mathias Zanka sammen med holdkammeraterne fra Fenerbahce, da de hyldede det tyrkiske militærs invasion i Syrien.

Er en del af et hold

- Hvis Mathias Zanka gerne vil blive i Fenerbahce, havde han næppe et andet valg. Han fortæller nok først, hvad han tænkte i den givne situation, når karrieren er slut.

- Man skal tænke, at han er en del af en klub, som bakker op om Tyrkiets præsident (Recep Erdogan). Det kan være svært for Zanka ikke at bakke op, fordi han er en del af et hold.

- Man kan være uenig i budskabet, men jeg tror ikke han kunne have valgt anderledes. Det er mit personlige gæt og ikke noget Zanka har sagt til mig. Hvis han skal fortsætte med at spille i Istanbul, så tror jeg, at man må stå op for det hele. Som spiller tager de det sikre valg og stiller op for klubben, som betaler deres løn, mener Åge Hareide.

Mandag udtog han Mathias Zanka Jørgensen samt 19 øvrige til de to kampe mod Gibraltar og Irland om kort tid.

Mathias Zanka (t.h) hyldede det tyrkiske militær forud for en kamp for nylig. Landstræner Åge Hareide mener ikke, at forsvarsspilleren havde noget valg i den givne situation. Foto: Aa/Abaca Scanpix

Vi er meget hellige

Åge Hareide mener, at vi her i Skandinavien er meget hellige, når det handler om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre i konfliktsituationer.

- Vi er lidt skinhellige her i Norden. Vi ser på alle andre, som gør gale ting. Vi har et demokrati og et socialdemokrati, vi er flinke og fantastiske. Hver gang vi rejser et sted hen, som ikke har demokrati, eller som ikke respekterer vores regler, så bliver der skrevet om det, mener Hareide og henviser til Qatar, Dubai og ikke mindst Rusland. Tre lande, som ligger langt fra vores demokratiske principper.

- Skulle vi lade være med at rejse til de steder. Så blander man sport og politik. Jeg ser helst det er adskilt, pointerer landstræneren.

Den tyrkiske præsident Recep Erdogan har været medlem af Fenerbahce i mere end 25 år.

