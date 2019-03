Komplet vanvid - mirakuløst comeback!

BASEL (Ekstra Bladet): Hvilket mirakel. Hvilket comeback!

Åge Hareides tropper giver aldrig op.

Det må være læresætningen ovenpå den præstation, spillerne leverede på en historisk aften i Basel.

Nede 0-3 med seks minutters spilletid tilbage fik Danmark 3-3 mod Schweiz. Det var i sandhed lidt af et fodboldmirakel, danskerne leverede.

For det lignede en kamp, hvor Danmark var ved at blive skilt ad efter 0-3 efter 84 minutter.

Men så reducerede først Mathias Zanka Jørgensen, og siden gav Christian Gytkjær Danmark nyt håb med yderligere et mål. Og så slog Henrik Dalsgaard til i dommerens tillægstid med udligningen.

En udligning, der fik hele den danske udskiftningsboks til at springe op og juble.

For hvem havde troet på, at danskerne kunne redde den i land? En imponerende bedrift.

På et halvfyldt og i lange perioder stemningsforladt St. Jakob-Park blev schweizerne sendt i bad med en lille pibekoncert, hvor blot 18.352 tilskuere så, at et dansk landshold først vågnede op, da de var nede i sækken med 0-3.

Forinden havde Danmark fået en lektion i, hvor effektivt omstillingsfodbold kan være. Schweizerne bruger kun få berøringer, før de afslutter.

Med det ene point fik Danmark en perfekt start på EM-kvalifikationen, hvor Schweiz nu kun står med fire point efter to kampe.

Det var en imponerende moral, vilje og gejst som bragte danskerne tilbage og sikrede det livsvigtige point.

Eksperter i omstillingsfodbold

Det var en kamp mellem nummer otte og ti i verden. De teknisk velfunderede schweizere, der ikke har tabt en betydende hjemmekamp i fire et halvt år, som de bedst rangerede. Hjemmeholdet var uden tre profiler, men var boldsikre og meget udfordrende især over kanterne.

De 300 danske fans, der var placeret i det ene hjørne af stadion, var meget tavse i store dele af kampen. De havde heller ikke mange momenter at juble over før pausen.

Danskerne viste mere energi, vilje og mod i anden halvleg, hvor schweizerne blev trykket tilbage, men konstant truede danskerne på omstillinger. I den periode skabte danskerne enkelte muligheder. Nicolai Jørgensen afsluttede lige på Yann Sommer. Faktisk scorede Yussuf Poulsen, men han stod i offsideposition.

Det var i den periode af kampen, schweizerne slog til og scorede til både 2-0 og 3-0.

Blev snydt

Åge Hareide kan ikke bruge til det til noget, at Danmark blev snydt, da Schweiz kom i front før pausen. Hjemmeholdet var det klart bedste mandskab og frem for alt de mest effektive.

Men Albian Ajeti spillede bolden videre til målscorer Remo Freuler med overarmen. Et klart frispark, som ikke blev dømt. Danskerne protesterede sporadisk, men kampens dommer, Damir Skomina, vinkede afværgede i situationen, hvor Lasse Schöne ikke fulgte med, så Freuler let kunne score.

Danskerne sluttede kampen som 'sejrherre' med udligningen til sidst. Miraklernes tid er ikke forbi, og Åge Hareides tropper virker nærmest uovervindelige.

Fodboldlandsholdets stime nægter at dø Danmark har ikke tabt i ordinær tid i de seneste 26 landskampe under Åge Hareide Efter Danmarks vilde comeback fra 0-3 til 3-3 i Schweiz tirsdag aften er landsholdets stime af ubesejrede kampe under Åge Hareide oppe på 26. Se alle kampene her: * 11. november 2016: Danmark - Kasakhstan 4-1 (VM-kvalifikationskamp). * 15. november 2016: Tjekkiet - Danmark 1-1 (testkamp). * 26. marts 2017: Rumænien - Danmark 0-0 (VM-kvalifikationskamp). * 6. juni 2017: Danmark - Tyskland 1-1 (testkamp). * 10. juni 2017: Kasakhstan - Danmark 1-3 (VM-kvalifikationskamp). * 1. september 2017: Danmark - Polen 4-0 (VM-kvalifikationskamp). * 4. september 2017: Armenien - Danmark 1-4 (VM-kvalifikationskamp). * 5. oktober 2017: Montenegro - Danmark 0-1 (VM-kvalifikationskamp). * 8. oktober 2017: Danmark - Rumænien 1-1 (VM-kvalifikationskamp). * 11. november 2017: Danmark - Irland 0-0 (VM-playoffkamp). * 14. november 2017: Irland - Danmark 1-5 (VM-playoffkamp). * 22. marts 2018: Danmark - Panama 1-0 (testkamp). * 27. marts 2018: Danmark - Chile 0-0 (testkamp). * 2. juni 2018: Sverige - Danmark 0-0 (testkamp). * 9. juni 2018: Danmark - Mexico 2-0 (testkamp). * 16. juni 2018: Danmark - Peru 1-0 (VM-gruppekamp). * 21. juni 2018: Danmark - Australien 1-1 (VM-gruppekamp). * 26. juni 2018: Danmark - Frankrig 0-0 (VM-gruppekamp). * 1. juli 2018: Danmark - Kroatien 1-1, 2-2 efter forlænget spilletid, derefter dansk nederlag i straffesparkskonkurrence (VM-ottendedelsfinale). * 9. september 2018: Danmark - Wales 2-0 (Nations League). * 13. oktober 2018: Irland - Danmark 0-0 (Nations League). * 16. oktober 2018: Danmark - Østrig 2-0 (testkamp). * 16. november 2018: Wales - Danmark 1-2 (Nations League). * 19. november 2018: Danmark - Irland 0-0 (Nations League). * 21. marts 2019: Kosovo - Danmark 2-2 (testkamp). * 26. marts 2019: Schweiz - Danmark 3-3 (EM-kvalifikationskamp).

