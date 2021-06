Kompromis over landsholdstrøje

Sagaen om Ukraines landsholdstrøjer til EM lader til at være afsluttet.

Ukraines fodboldforbund og Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) har indgået et kompromis, lyder det fra Andrij Pavelko, præsident for Ukraines fodboldforbund, ifølge Reuters.

Rusland klagede for nylig til UEFA over, at der på Ukraines trøjer stod 'Hæder til heltene'. Udtrykket blev udbredt blandt de demonstranter, der var imod den daværende russisk støttede ukrainske regering under uroligheder i 2014, da Rusland annekterede halvøen Krim.

UEFA havde i første omgang godkendt trøjerne, men efter Ruslands klage blev Ukraine bedt om at ændre dem. Ifølge UEFA's regler må der ikke være politiske budskaber på landsholdstrøjer.

Nu er der altså så fundet en løsning. I stedet for 'Hæder til heltene' vil der på indersiden af Ukraines trøjer stå 'Hæder til Ukraine'.

- Forhandlingerne med UEFA om et nyt design på landsholdstrøjerne er forbi. De var ekstremt svære, flere gange gik de i stå, skriver Andrij Pavelko på Facebook ifølge Reuters.

Pavelko rejste tidligere på ugen til Rom, hvor EM's åbningskamp spilles fredag aften, for at finde en løsning med UEFA.

Ukraine er ved EM i gruppe med Nordmakedonien, Holland og Østrig. Ukraine spiller sin første kamp søndag mod Holland.