Konflikt truer landsholdet: Nu stiller Eriksen krav

For under ét år siden måtte kvindelandsholdet melde afbud til en vigtig kvalifikationskamp mod Sverige, fordi at Spillerforeningen og DBU ikke kunne blive enige om en ny landsholdsaftale.

En ny aftale for Herrelandsholdet mangler dog at falde på plads, og Ekstra Bladet kunne i weekenden fortælle, at de to parter var langt fra hinanden, og at de kommende landskampe mod Slovakiet og Wales dermed er i fare for at blive aflyst.

I forbindelse med landsholdsudtagelsen tidligere på dagen kunne landstræner Åge Hareide fortælle, at han forholder sig neutralt, men at en ny konflikt ville være en katastrofe for dansk fodbold.

Nu giver Christian Eriksen og Simon Kjær, der begge er en del af Spillerrådet, så lyd fra sig. De håber og tror begge på en aftale inden længe, men slår samtidig fast, at der kommer styr på en række områder:

- Vi håber og tror på, at det vil lykkes at blive enige om en ny landsholdsaftale inden venskabskampen mod Slovakiet. Vi forhandler på livet løs, og vi skal have aftalen på plads nu, for at vi kan spille, udtaler anfører Simon Kjær til Spillerforeningens hjemmeside. Han bakkes op af Christian Eriksen:

- Det er blandt andet helt afgørende, at vi får styr på aftalerne om udnyttelse af landsholdsspillerne til markedsføring. Lige præcis det punkt har jo givet os spillere en del problemer i de sidste otte måneder, så det skal vi have løst. Vi stiller meget gerne op for landsholdets sponsorer, men vi har jo også en række andre forpligtigelser til sponsorer på klubholdet og privat, der skal respekteres.

Christian Eriksen og det russiske politi under sommerens VM. Foto: Lars Poulsen

- Vi er fra spillernes side rimelig afklarede med, hvad der skal til, for at vi kan rydde alle konflikter af vejen og komme videre. Vores forhandlerteam er klar til at tale med DBU når som helst, så vi kan komme i mål med en aftale inden venskabskampen mod Slovakiet, udtaler Christian Eriksen.

Den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, tilføjer, at det ikke kun er på det kommercielle område, at der skal forbedringer til:

- Udover udfordringerne på det kommercielle område har der været en del udfordringer med faciliteter og praktiske forhold omkring holdet, som skal op på et højere professionelt niveau, som vi er vant til i vores hverdag hjemme i klubberne. Det drejer sig om alle de ting, der bare hører naturligt hjemme i topsport og har en effekt på vores professionelle hverdag, når vi er samlet.

- De ting, der hver for sig kan give en eller to procent. Det er en meget, meget lille ting, set i forhold til de standarder vi er vant til ude i klubberne. Topfodbolden udvikler sig hele tiden, og alting optimeres omkring holdene. Der er vi nødt til at følge med i udviklingen internationalt på landsholdsplan og ikke gå i stå og falde bagefter, for det vil gå ud over resultaterne på banen, slår Simon Kjær fast.

Hvis alt går efter planen, møder Danmark Slovakiet den 5. september og Wales fire dage senere.

