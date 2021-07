Konge-ros til vennen: Så det siger jeg ikke mere

Mens Damsgaard har taget turneringen med storm, så har Andreas Skov Olsen, hvis stjerne lyste meget klart op til EM, ikke fået så meget tid på græsset.

Han er dog glad for at se vennen brillere stort.

- Han er gået ind til det med en enorm coolness og tænkt, at det bare er en kamp. Jeg synes, man kunne se allerede i Belgien-kampen, at han gik ind og spillede sit spil. Han tænker ikke så meget over andet, end at han skulle gå ind og levere det, han kunne. Og det gjorde han, og så blev han ved. Og ved.

- Jeg beundrer ham meget for den coolness, selvom der sidder et helt land og kigger med, siger 21-årige Skov Olsen.

Damsgaard fulgte FC Nordsjælland-kammeraten til Serie A, og deres forhold er fortsat tæt.

Foto: Lars Poulsen

Betyder det noget for dig, når det nu er din makker, der gør det her?

- Ja, det gør det helt sikkert. Jeg er rigtig glad på hans vegne og er stolt af ham. Det har jeg også sagt til ham en del gange nu, så det siger jeg ikke mere.

Skov Olsen fik indhop i de to nederlag og har ikke været med i de to sejre.

