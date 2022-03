Kongeresultat for Danmark: Miraklet lever

Hvis du gik og kedede dig i denne landskampsperiode og tænkte, at det nok bliver to ligegyldige kampe for det danske landshold, så er det om at vende på en tallerken omgående.

Danmark ligger nemlig på lur efter en meget vigtig plads på verdensranglisten, der ville sende Kasper Hjulmands tropper ind i første seedningslag, når der 1. april trækkes lod om grupperne til VM i Qatar.

Absolut uhørt udvikling, men det er her, vi er.

Danmark ligger aktuelt nummer ni på verdensranglisten og skal faktisk op som nummer syv, hvis man skal med i det fine selskab, eftersom værtsnationen Qatar tager den ene plads, selvom de pt. ligger nummer 52 på verdensranglisten.

Det er næsten ikke til at tro, at Danmark kan ende i øverste seedningslag til VM, men der skal faktisk ikke så meget til. Foto: Lars Poulsen

Mange ting skal flaske sig for danskerne, men flere er allerede gået i opfyldelse, for f.eks. dummede Italien sig noget så gevaldigt og er ude af VM-spillet efter et sensationelt sidsteøjebliks-nederlag mod Nordmakedonien.

Mediegiganten ESPN har en over-nørd inden for koefficient-området ved navn Dale Johnson, og han har opridset, hvad der skal til, for at Danmark tager pladsen.

Mexico og USA kunne spænde ben for den danske drøm, hvis et af holdene tog tre ud af tre mulige sejre, men de to amerikanske fodbold-stormagter spillede simpelthen 0-0 i deres indbyrdes opgør natten til fredag og ødelagde det dermed for hinanden. Kongeresultat for Danmark!

Ronaldo og co. kan slukke drømmen for Danmark på tirsdag. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Nu står kun et hold i vejen for dansk top-seedning, Portugal.

De skal nemlig tabe til bemeldte Nordmakedonien eller kun gå videre på straffespark (Eftersom kampen i koefficient-sammenhæng ville ende uafgjort) for at give Danmark en chance.

Samtidig skal Danmark både vinde ude mod Holland på lørdag og hjemme mod Serbien på tirsdag. Ellers kan Holland eller Tyskland overtage pladsen.

Ud over Qatar så er Belgien, Frankrig, Brasilien, Argentina, England og Spanien allerede i det fornemme selskab, som Danmark vil med i.

