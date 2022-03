Kopierer Danmarks historiske brøler

Mamma mia, noget møg for Italien!

I sommer stod de på toppen af kontinentet med EM-pokalen over hovederne, men torsdag blev de sendt helt ned i kulkælderen, hvor der kun er tomatsovs fra Dolmio og knækket, overkogt spaghetti.

EM-triumfatorerne blev simpelthen slået ud af Nordmakedonien, der godt nok selv gjorde en fin figur ved sidste EM, men kun yderst sjældent bør holde verdensklassehold fra sejr - men det var sådan en aften for italienerne, der ellers dominerede playoff-opgøret.

I sidste øjeblik blev AaB's januar-vragning Aleksandar Trajkovski helten for landet med sølle to millioner indbyggere. De havde leveret miraklet - endda uden Napoli-stjernen Eljif Elmas på banen.

Historisk set er det kun sket tre gange før, at EM-vinderen har fejlet kvalifikationen til det efterfølgende VM, og der er Danmark desværre iblandt.

Nordmakedonien vandt 1-0 i Palermo og sendte chokbølger op gennem Italien - og resten af fodboldverdenen. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Fadæsen er blevet kaldt et af de sorteste øjeblikke i dansk fodbold - læs mere her

Kort fortalt lå Danmark fint til at få en VM-billet i november 1993, men på sidste spilledag listede både Irland og Spanien forbi Richard Møller Nielsens tropper.

Irland samlede et point op mod Nordirland, mens Spanien samtidig snød Danmark i Sevilla. Og snyd var der tale om, for Fernando Hierros mål kom efter et klokkeklart frispark, som José Maria Bakero havde lavet på Peter Schmeichel. Målskytten undskyldte endda selv for målet tilbage i 2007.

Et mørkt kapitel i dansk fodboldhistorie. Torsdag kopierede Italien det. Foto: Claus Bjørn Larsen/Polfoto

Da det skete, var Schmeichel heller ikke i tvivl om, at han var blevet bortdømt.

- Der var klart frispark. Jeg blev bremset på vej ud til bolden af en spansk spiller. Ellers havde jeg grebet den, sagde den danske målmand.

Dermed kom Danmark ikke til VM i USA.

Hierro gjorde det grimme ved Danmark. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

De to andre, der har oplevet forfejlede VM-kvalifikationer efter en EM-titel, er Tjekkoslovakiet i slutningen af 70'erne og Grækenland i 2006 efter den mirakuløse EM-triumf i 2004.

For italienerne markerer torsdagens exit endnu en gedigen skuffelse i VM-sammenhæng. Efter de vandt titlen i 2006, har de tumlet ud af gruppespillet i 2010 og 2014, hvor deres eneste sejr var mod England i '14, da de begge røg ud efter gruppespillet. I 2018 fik de heller ikke kvalificeret sig.

De har med andre ord ikke været med til en knockout-kamp ved VM siden 2006, og nu har de tidligst chancen for at nå så langt i 2026. 20 års tålmodighed er lang tid i det fodboldgale land ...

Nordmakedonien skal bare holde vejret indtil tirsdag, hvor de spiller den afgørende kamp for at komme til VM - og her kan de hjælpe Danmark.

