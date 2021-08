Kort før landskampe: Dansk stopper skadet

Jannik Vestergaard kommer ikke i aktion, når Leicester City mandag aften møder West Ham United på udebane i Premier League.

Til træning har han pådraget sig en skade, der gør ham ukampdygtig.

Det skriver det velinformerede engelske medie The Athletic.

Leicester City hentede danskeren for lige under to uger siden og gav ham lyndebut, eftersom de døjer med adskillige skader i forsvaret.

Nu må cheftræner Brendan Rodgers så også undvære Jannik Vestergaard.

Det er uvist, hvor længe Jannik Vestergaard skal sidde ude, eller hvilken skade han døjer med.

Jannik Vestergaard i aktion for Leicester City. Foto: Darren Staples/AP/Ritzau Scanpix

Det kan i værste fald være skidt nyt for landstræner Kasper Hjulmand, hvis der er tale om en lidt længerevarende skade.

Mellem 1. og 7. september spiller det danske landshold nemlig tre kampe i VM-kvalifikationen mod henholdsvis Skotland, Færøerne og Israel.

29-årige Jannik Vestergaard blev fast mand i landsholdets startopstilling under sommerens EM, hvor Kasper Hjulmand skiftede over til en formation med tre centrale forsvarsspillere.

Skulle den høje stopper være ukampdygtig, skal landstræneren altså finde en anden mand til posten.