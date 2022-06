Krav før udtagelse: Nadim skal udtale sig om Qatar

Nadia Nadim er på kort tid gået fra at være et forbillede for rigtig mange mennesker til at være voldsomt upopulær på grund af sin promovering af VM i Qatar. Forstå hele sagen om Nadia Nadims rejse fra stjerne til skurk i videoen her

Det er ikke fordi, det bugner med danskere, som har det godt med, at VM skal afholdes i Qatar sidst på året. Det er dog noget, som en af kvindelandsholdets største profiler i form af Nadia Nadim er glad for.

Hun er sågar ambassadør for slutrunden, hvor hun skal være med til at promovere turneringen. Tilbage i februar udtalte hun sig om valget i de bløde sofaer i Go' Morgen Danmark, men siden har hun ikke ville udtale sig. Det slår landstræner Lars Søndergaad nu fast er et krav, hvis hun vil med dem til EM i juli. Det fortæller han til DR Sporten.

- Og så håber jeg, at hvis hun svarer tilfredsstillende og bliver udtaget, at man lægger det til side og kan acceptere, at vi i vores kreds kan acceptere forskelligheder, og at vi kan have forskellige meninger, lyder det fra Søndergaard.

Han understreger efterfølgende, at det i forhold til kravet også er i alles interesse, at der bliver lagt låg på, men at det er klart, at hun skal ud og give nogle svar.

Overfor DR har Nadims manager Michael Kallbäck meddelt, at hun ikke vil kommentere på sagen.

Nadia Nadim er desuden lige kommet tilbage fra en korsbåndsskade, og det lykkedes for hende at spille 30 minutter for hendes amerikanske klubRacing Louisville. Det er selvsagt en timing, som glæder landstræneren.

Han peger også på, at mens nogle spillere kan have det svært ved slutrunder, så trives Nadim i dem - men at det udover svarene om Qatar også kræver, at hun har et fysisk niveau, hvor hun kan hjælpe dem.

Angriberen har spillet 99 kampe for Danmark med 38 mål til følge.

Ståle Solbakken er den seneste i rækken, som har været ude med kritik af Nadim, som han kalder for et gigantisk selvmål.

