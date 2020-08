Krisemøde med DBU: Skriger på løsning

Fortsætter Arbejdernes Landsbank som en af DBUs største sponsorer?

Det spørgsmål er stadig uafklaret efter repræsentanter fra banken mandag holdt krisemøde med DBU om sponsorsituationen.

Arbejdernes Landsbank står på fodboldlandsholdets trøjer sammen med Oddset, men den kombination er ikke længere tilladt, ifølge en ny lov om kviklån, hvor banker og spilleselskaber ikke må optræde sammen på trøjer og sponsorvægge.

- Det er et ganske alvorligt problem. Vi har mandag haft møde med DBU og venter på en afklaring fra unionen snarest, fastslår Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, overfor Ekstra Bladet.

Forbrugerombudsmanden har i en udtalelse slået fast, at det ifølge markedsføringsloven ikke er tilladt for banker og spilleselskaber at kunne ses i sammenhæng på spilletrøjer og sponsorvægge.

Derfor kommer det danske fodboldlandshold ikke til at optræde i træningstøj med både Arbejdernes Landsbank og Oddset på trøjerne i optakten til de to forestående kampe mod England og Belgien i begyndelsen af september.

- Problemet skal løses inden for ganske få dage. Jeg går ud fra, at der skal nye trøjer i trykken. Derfor skal det hurtigst muligt afklares, om vi står på de træningstrøjer, tilføjer Peter Froulund.

Arbejdernes Landsbank indgik aftalen om storsponsoratet sidste år i marts. Her var en del af aftalen, at banken optræder synligt på landsholdets træningstøj.

DBU kan i princippet også vælge at fjerne Oddset fra spillertrøjerne, men det kræver naturligvis en tæt dialog med Danske Spil, der i øvrigt har forlænget sit sponsorat med DBU for yderligere ét år.

Regeringen har lagt op til, at der i fremtiden kommer flere restriktioner for spilleselskaberne, der vil reklamere for deres spilleprodukter.

- Uanset hvordan situationen ender i forhold til vores sponsorat med DBU, så mener jeg loven skal laves om, mener Peter Froulund.

DBU er havnet i klemme efter en ny lov om kviklån forbyder banker at optræde i selskab med spilleudbydere. I dag er både Oddset og Arbejdernes Landsbank på landsholdets trøjer. Den går ikke med den nuværende lovgivning. Foto. Jens Dresling.

Politikere må handle

DBUs nytiltrådte direktør, Jakob Jensen, vil nu påvirke politikerne til at se på den uhensigtsmæssige lovgivning om kviklån.

- Vi kommer til at gøre politikerne, der har lavet loven, opmærksom på det her. Jeg noterer mig, at to politikere (Orla Hav og Hans Christian Skibby) tidligere på sommeren udtalte til Børsen, at den situation, vi er havnet i, ikke var hensigten med loven om kviklån. Derfor må vi nu lægge et politisk pres, siger DBUs direktør, Jakob Jensen, til Ekstra Bladet.

Han erkender, at intet kan ændres frem mod de to forestående kampe mod Belgien og England i Parken i starten af september. Loven er vedtaget og trådt i kraft.

- Her kan Oddset og Arbejdernes Landsbank ikke optræde på trøjerne samtidig. Det må vi naturligvis løse, uddyber Jakob Jensen.

