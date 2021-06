Krisepsykolog til forældre: Sådan skal I forholde jer

Når man skal vurdere børns opfattelse af det, der skete for Christian Eriksen i Parken lørdag aften, skal man huske at sætte stjernefodboldsspillerens kollaps ind i den rette kontekst. Derved forstår man, hvor store aftenens forventninger var hos mange børn, og hvor chokerede og bange de bagefter kan være.

Det fortæller krisepsykolog Rune Potoker til Ekstra Bladet.

Ifølge psykologen reagerer børnene meget på de voksnes reaktioner. Foto: Lars Poulsen

- Vi må huske, at sammenhængen er, at vi længe har levet isoleret med corona, og nogen har været nervøse for det. Men så skulle fodboldfesten begynde, og vi skulle igen leve normalt. Ergo: vi stod over for ’verdens vigtigste kamp’ og tilmed i Parken med fed stemning og vild glæde. Og så falder helten Christian Eriksen - mange børns idol - om og ligger som død i græsset. Mange børn når at se det, før der klippes væk, og det skaber naturligvis chokfølelser, forklarer krisepsykolog Rune Potoker, Lyngby.

Når noget så uventet rammer som lyn fra en klar himmel reagerer mange både små og store børn. Det skyldes ikke mindst, at de ser de voksnes reaktioner - f.eks. at de oplever grædende/dybt chokerede fodboldspillere i tv.

Man skal tale med børnene om, at vennerne hjalp ham, og at han hurtigt kom på hospitalet. Foto: Lars Poulsen

Hvad skal man gøre

- Selv om børn er forskellige og bestemt ikke reagerer ens, kan det generelt siges, at børn lever sig helt ind i de situationer, de møder, og det skyldes bl.a. deres begrænsede erfaringsgrundlag, siger psykologen.

Det er vigtigt, at forældrene selv udstråler ro, når man skal hjælpe barnet over et chok, siger psykolog Rune Potoker. Foto: Privat

Hvad skal forældrene så gøre? Ifølge Rune Potoker skal man holde øje med sine børn og tale det igennem med dem.

- Børn viser ikke altid lige med det samme, hvis de går og ruger over noget, men hold øje med ændringer i barnets attituder: uro, rastløshed, sorg, ondt i hoved eller mave, tristesse, vrede osv. Er der tegn, sætter man sig med barnet og lader det reagere. Man må aldrig skælde ud eller bagatellisere, tilføjer han.

Godt råd

Et godt råd er: Lad barnet sætte egne ord på sine oplevelser og gentag selv barnets fortælling. På den måde viser man barnet, at det er ’set og hørt’.

I børnenes optik er Christian Eriksen tit ham der scorer her kampen mod Island. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Måske er barnet pludselig bange for selv at dø – eller bange for at forældrene skal dø. Det håndteres ved at hjælpe barnet med at placere oplevelsen i rette kontekst: f.eks. Christian Eriksen blev syg. Det er heldigvis meget sjældent, og heldigvis kom alle hans venner og hjalp ham, så han kunne komme på hospitalet, hvor de nu kan gøre ham rask.

Psykologen mener, at disse forældre/barnsamtaler typisk vil være nok. Men skulle det ikke være tilfældet, må forældrene ikke tøve med at kontakte en læge og blive henvist børnepsykolog/krisepsykolog, så barnet ikke udvikler sygelig angst eller ocd.

- Det vigtigste er, at forældrene selv udstråler ro, fastslår Rune Potoker.