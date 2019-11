Kristine er for tyk til landsholdet: Jeg er skrækslagen

For mange er det en ære og en kulmination på mange års arbejde at blive udtaget til landsholdet.

For den norske fodboldspiller Kristine Nøstmo endte en udtagelse også med at blive et mareridt. Så slem var tilværelsen for den nu 26-årige målmand, at hun endte med at melde fra til landsholdet.

Årsagen?

Hun var for tyk.

Det mente ledelsen omkring landsholdet, der flere gange kaldte hende til samtale i forbindelse med samlinger og proklamerede, at hun blev nødt til at tabe sig.

Nøstmo tog opfordringen til sig. Det var ikke sjovt for hende, men hun gik i gang med en mere ekstrem træning – og tabte sig.

Men lige meget hjalp det. Hun var stadig for tyk.

- Jeg græd rigtig meget og hadede mig selv til tider, fortæller hun i et meget åbenhjertigt interview med norske Verdens Gang.

'Jeg er skrækslagen'

Det endte med en frivillig pause til landsholdet sidste vinter. En pause, hun stadig holder.

- Jeg vil ikke tilbage, for jeg ikke kan klare at associere landsholdet med andet end den oplevelse, jeg havde. Jeg er skrækslagen for at føle, at jeg ikke er god nok baseret på mit udseende. Jeg vil virkelig ikke opleve det, jeg allerede har prøvet, siger hun til avisen.

I efteråret 2016 blev hun til en samling indkaldt til et møde med ’landsholdsledelsen’, der dog ikke talte daværende landstræner Roger Finjord. Her var meldingen klar.

- Jeg havde fået gode tilbagemeldinger undervejs, men de mente, at det ville være lettere for mig, hvis jeg vejede nogle kilo mindre.

Ingrid Hjelmseth,, Kristine Nøstmo og Cecilie Fiskerstrand under landsholdets træningslejr i Algarve, hvor Nøstmo fik at vide, hun var for tyk. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB/Ritzau Scanpix

Det fik hende omgående til at bryde sammen. Men hun tog udfordringen op og begyndte at træne. Både vægtløftning og løb. Hun skar dog også voldsomt ned på indtaget af mad.

En måneds tid senere følte hun til en ny samling, at det gik den rigtige vej. Men det samme skete mod slutningen. Hun blev indkaldt til møde og bedt om at gå yderligere ned i vægt.

- De foreslog blandt andet, at jeg kunne træne på mit værelse inden frokost, men jeg trænede allerede to gange om dagen uden nogle hviledage overhovedet. Derudover måtte jeg tage kontakt til en ernæringsfysiolog for at vise, at jeg virkelig ville det.

Hun tilføjer, at hun følte, at det var nødvendigt, hvis hun ville bevare sin plads.

Ernæringsfysiologen konstaterede hurtigt, at hun spiste for lidt i forhold til mængden af træning. Eneste ændring var, at hun begyndte at spise mere for at få energi nok til sin træning.

Frygtede at blive udtaget

Næste nyrehug fik hun på en landsholdssamling i Algarve i Portugal i vinteren 2017.

- Vi fik besked på, at alle skulle starte i minimum en kamp i løbet af samlingen. Men jeg fik ikke samme behandling som de andre målmænd, siger hun.

Det blev til en indskiftning og 20 minutters spil i en af kampene.

På grund af en skade meldte hun fra til EM i sommeren 2017.

- Det efterår fik jeg landsholdet lidt på afstand, og det gik op for mig, hvad jeg havde oplevet, siger hun og forklarer, at det havde været fantastisk at være en del af landsholdet – men at hun altid frygtede at blive udtaget.

- Jeg frygtede, at mit navn ville blive nævnt, når de udtog landsholdet. Og at jeg så ville få at vide, at jeg ikke var godt nok, som jeg så ud. Det har virkelig ødelagt mig.

Hun ender med at forklare, at hun som sådan ikke ønsker at hænge nogen ud. Hun vil bare gerne dele sin historie og få det ud til alle andre, så debatten om kvindekroppen kan fortsætte.

Nuværende landstræner Martin Sjögren er decideret rystet over historien.

- Vi vil ikke have fokus på vægt eller krop. Vi gør alt for at hjælpe spillerne. At Kristine har oplevet det her, er ekstremt uheldigt. Og det er trist at få sådanne tilbagemeldinger, for det er absolut ikke vores intention, siger han.

