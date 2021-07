Kristoffer fik frataget regnbueflag: - Virkelig problematisk

Billederne af danske Kristoffer Føns, der fik frataget sit regnbueflag under landskampen mod Tjekkiet, er gået Europa rundt på rekordtid.

Men i begyndelsen fik flaget faktisk lov til at blive vist, fortæller Kristoffer Føns til Ekstra Bladet over en telefonforbindelse fra Baku:

- Jeg fik flaget med ind på stadion, og der er ingen, der kommenterer på det. Da jeg først hænger det op, er der nogle af de lokale vagter, der kigger op og siger 'hey gay boy, welcome to Baku'.

- Det ignorerer jeg, for det synes jeg er vanvittigt, fortæller Kristoffer Føns, der arbejder som rejseguide for Landsholdsrejser.dk og rejsekris.dk og har organiseret turen til Baku for de mange danske fodboldfans.

I første omgang tog han flaget med ind på stadionet for at protestere mod VM i Qatar:

- Jeg synes, at jeg ville være en kæmpe hykler, hvis jeg tog til Azerbajian uden at gøre bare et eller andet.

DBU gjorde alt

- Så kommer der en vagt og giver mig flaget og siger, at det ikke må hænge der.

- Der er en medfan, der siger, at han kan se, at vagterne står og peger mig ud, og at de nok snart kommer. Jeg tænker, at det ikke sker, for UEFA har jo sagt, at de støtter LGBT-rettigheder, fortæller Kristoffer Føns videre.

Men det ender med, at to vagter kommer ned og hiver fat i flaget. Ifølge Kristoffer Føns udvikler det nærmest til et tovtrækkeri i mellem ham og vagten, hvor flere medfans begynder at blande sig.

- Det siger virkelig noget om, at den danske fodboldfan har lært noget. Man har en holdning, og man står sammen, siger Kristoffer Føns.

DBU's fankoordinator er til stede på samme tribune som Kristoffer Føns, og det bliver netop fankoordinatorens fortjeneste, at Kristoffer Føns har flaget med hjem i tasken mod Danmark.

- Lige da vi har jublet af, kommer han og siger 'det tog sin kamp, men her er dit flag' med et blink i øjet.

- Ham og DBU gjorde virkelig alt hvad de kunne.

Vanvittigt

Der er da heller ingen sure miner over vagterne at spore hos Kristoffer Føns, der allerede nu er på vej retur mod Danmark:

- En kontrollør taler ikke for alle kontrollører. Men UEFA's ageren i det her er virkelig problematisk. Jeg synes ikke, at det er i orden, at det sker, fortæller han.

Heldigvis har episoden ikke slået skår af den gode stemning i Baku.

- Det er fuldstændigt vanvittigt. Det er ligesom Roskilde Festival, som om alle bare er bare gode venner, afslutter han med lyden af glade danske fans i baggrunden.