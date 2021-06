Kronprinsen i kamp mod Tøffe: - Så skal man stå fast

Der var royal duo på det ene hold under showkampen på Ofelia Plads fredag, hvor EM-fodboldfesten blev sparket i gang.

Kronprins Frederik var på hold med den danske fodboldkonge Michael Laudrup.

Både Kronprins Frederik og Michael Laudrup viste hurtige fødder på Ofelia Plads blot et Schmeichel-udkast fra Amalienborg. Mon Dronningen så med fra hjemmet? Foto: Tariq Mikkel Khan

Der skulle blot gå få sekunder af opgøret før Laudrup forsøgte sig med det velkendte chip ind over forsvaret til Fodbold-Frede.

Begge havde brug for at være hurtige på fødderne. Tøfting var nemlig blandt modstanderne, og Plæneklipperen fik da også stoppet Kronprinsen en enkelt gang ude ved banden til stor morskab for samtlige fremmødte.

Tøffe måtte lige lægge en god taktik for at stoppe Kronprins Frederik, Michael Laudrup og racerkører Tom Kristensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Må stå fast mod Tøffe

Kronprins Frederik blev efter kampen foran den samlede presse bedt om at sætte ord på sin egen præstation.

- Det er lidt som en cirkushest, der kommer ind arenaen og lugter savsmuld, så skal vi have en fest for at bruge det udtryk.

- Der kommer fornyet energi, end hvis man tænker, at man bare skal stå og prikke med tåspidserne, så det er dejligt at se gode medspillere, og folk der også gerne vil give den en skalle. Og så møder man Stig Tøfting en gang i mellem, og så skal man stå fast, siger en storsmilende Kronprins.

- Han er stadig stærk, selvom han siger, han er i dårlig form.

Der var plads til masser af smil hos de to TV3 Sport-kolleger under kampen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Michael Laudrup noterede sig et par fuldtræffere hos Frederik.

- Han fik scoret et par mål, så det var fint. Det var så ikke lige nok til, at vi vandt den kamp, men så fik jeg revanche sammen med mine to sønner (Mads og Andreas, red.) i den sidste, siger Michael Laudrup.

- Havde dig og Kronprinsen lagt en taktik inden? Du sendte ham en del dybt.

- Ja, nu er banen ikke så bred, så man blev nødt til at bruge længden, men det var okay.

Se flere billeder fra stjernekampen her:

