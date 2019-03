Kryptisk Eriksen er 'fuldstændig ligeglad'

ST. GALLEN (Ekstra Bladet): Øjeblikket fra kampen mod Kosovo, hvor en fan helt impulsivt løb på banen for at give Christian Eriksen en krammer midt i testlandskampen, fortæller alt om den status, kreatøren har fået på den store, internationale fodboldscene.

Han er ikke bare et stort navn i Danmark. Han er blevet en international stjernespiller.

Se også: Eriksen: - Det har jeg aldrig prøvet før

Christian Eriksen er langt fra Michael Laudrup-niveau, men han er ubetinget Danmarks største stjerne.

- For et par år siden var der ikke så mange, der kendte spillere fra Tottenham. Men de har fulgt med i de resultater vi har skabt i Premier League og i Champions League. Folket kan lide den form for fodbold, vi spiller.

- Derfor har jeg inden for de sidste par år vænnet mig til, at jeg er et mere kendt ansigt, når jeg bevæger mig udenfor Danmarks grænser, forklarer Christian Eriksen.

Den unge, umodne knægt fra Middelfart er på mange måder blevet voksen. Han er ikke længere den generte, tilbageholdende fyr, der helst vil gå i med tapetet.

Christian Eriksen har dog aldrig været typen, der råber op i medierne eller kommer med kontroversielle synspunkter. Han har i mange år ofte følt sig bedst tilpas på en fodboldbane med en læderkugle ved sin side.

Siden landsholdsdebuten for mere end ni år siden har han udviklet sig til Danmarks mest værdifulde spiller. Han er den spiller, som Åge Hareide ikke kan undvære, fordi hans aktioner ofte er afgørende for dansk succes på banen.

Christian Eriksen diskede op med lækkerier på træningsbanen fredag i St. Gallen. Foto: Lars Poulsen

Taler ikke om fremtiden

Det er også derfor hans navn sættes i forbindelse med de største klubber: Real Madrid, Barcelona, Juventus og Paris St. Germain har været nævnt som mulig destination for den 27-årige kreatør til sommer.

- Hvad tænker du i grunden om din fremtid?

- Hvad jeg tænker om den? Spændende fremtid. Jeg vil ikke snakke om, hvor jeg spiller næste sæson. Jeg koncentrerer mig her og nu om at spille på landsholdet og for Tottenham.

- Men påvirker alle spekulationer, der er om din fremtid, dig slet ikke?

- Overhovedet ikke.

- Er du ligeglad med det?

- Ja, fuldstændig.

- Hvorfor?

- Det er jo kun avissnak. Det har kørt lige siden jeg var 14 år og var til prøvetræning første gang i Chelsea.

- Nu foregår det vel på et lidt højere niveau?

- Ja, det er rigtigt nok. Men det er stadig aviser, der skriver det. Det er bare aviser, der skriver rygter. Det er jer, der har såkaldte kilder til historierne. Jeg har aldrig sagt eller hørt noget om den ting, siger Christian Eriksen.

- Hvordan har du det med, at mange Premier League-klubber er meget tidligt ude at forlænge kontrakterne med spillerne?

- Det er blevet normalt, at skrive fem og seks-årige aftaler i Premier League. Lige her og nu er min situation bare lidt anderledes, fordi min kontrakt udløber næste sommer, forklarer Christian Eriksen.

Christian Eriksen i midten vil ikke tale om, hvad der skal ske efter sæsonen. Foto: Lars Poulsen

Fiasko uden EM

Han skal i gang med den femte kvalifikation på tirsdag med gruppens sværeste opgave: Udekampen mod Schweiz.

Landsholdet rejste fredag fra Kosovo til Schweiz for at forberede sig, mens tirsdagens modstander er i Georgien for at spille lørdag.

- Uanset hvilken pulje vi var kommet i, vil det være en fiasko, hvis vi ikke kommer til EM.

- Så jo, det er en fiasko, hvis vi ikke kan kvalificere os til EM-slutrunden næste år, siger Christian Eriksen, der lover bedre dansk spil og en helt anden indstilling, når Danmark møder Schweiz i Basel.

Se også: Hareide: - Et wake-up call

Se også: Fattigt, Danmark

'Eriksen overgår Laudrup'