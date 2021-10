Kryptisk Neymar antyder tidligt stop

Neymar siger i en ny dokumentar, at han tvivler på, om han har den mentale styrke til at være i fodboldverdenen. VM næste år bliver hans sidste, lyder det

Når Brasilien med al tænkelig sandsynlighed deltager ved VM i Qatar næste vinter, bliver det samtidig landets ubestridte stjernes sidste VM.

29-årige Neymar forventer således ikke, at han er med i 2026, når USA, Mexico og Canada byder på VM-fodbold. Til den tid vil Paris Saint-Germain-stjernen være 34 år gammel, så det kommer ikke som det helt store chok.

Til gengæld er hovedpersonens forklaring noget kryptisk og kunne antyde, at et karrierestop ligger tættere på end forventet.

- Jeg tror, det er mit sidste VM, siger han i en ny dokumentar hos streaminggiganten DAZN, hvor Neymar er hovedpersonen.

- Jeg ser det som mit sidste, fordi jeg ikke ved, om jeg har den mentale styrke til at håndtere fodbold mere, siger han noget kryptisk uden at uddybe, inden han fortæller, at han vil gøre alt for at opfylde drømmen om guld i Qatar.

- Så jeg vil gøre alt for at gøre det godt, gøre alt for at vinde med mit land og realisere min største drøm, siden jeg var lille. Og jeg håber, jeg kan gøre det, siger han.

Neymar har kun et enkelt VM tilbage i den brasilianske trøje. Foto: RICARDO MORAES/Ritzau Scanpix

Neymar står noteret for 113 landskampe og 69 scoringer, men kan søndag aften føje endnu en kamp til cv'et, når Brasilien møder Colombia i VM-kvalifikationen.

Han var med til VM for Brasilien i både 2014 på hjemmebane og i Rusland i 2018. Brasilien nåede semifinalen i 2014 og røg allerede ud i kvartfinalen i 2018.

Han mangler otte mål for at tangere Pelés rekord på 77 scoringer i landsholdstrøjen.

Brasilien er en del af den sydamerikanske kvalifikationsturnering, hvor man topper gruppen med samtlige ti hold. Brasilien har vundet samtlige ni kampe og har maksimumpoint. Otte flere end Argentina på andenpladsen.