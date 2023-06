Kryptisk om fremtiden

Fortsætter Kasper Schmeichel i Nice?

Det svar blafrer i vinden efter landsholdets pressemøde torsdag på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Her stillede Kasper Schmeichel op sammen med landsholdsanfører Simon Kjær forud for fredagens EM-kvalifikationskamp mod Nordirland i Parken.

Kasper Schmeichel skiftede sidste år til Nice. Nu er han kryptisk om sin fremtid og vil kun fokusere på landsholdet. Foto: Claus Bonnerup

Danmark skal forsøge at komme tilbage på vindersporet efter choknederlaget til Kasakhstan i marts.

Den 36-årige landsholdskeeper var meget kryptisk om sin fodboldmæssige fremtid i det sydfranske.

- Lige nu er mit fokus på Nordirland. Jeg bruger ikke energi på min fremtid. Hvad der sker efter landsholdssamlingen, må vi tage til den tid, siger Kasper Schmeichel, der sidste år indgik en treårig aftale med Nice. En aftale, der altså udløber i sommeren 2025.

Det startede lidt turbulent i det sydfranske, men sluttede væsentligt bedre, hvor han i anden del af sæsonen blev rost for sin indsats for klubben.

Kasper Schmeichel sætter stor pris på, at der er fyldt i Parken. Da han startede for mere end ti år siden, kunne landsholdet godt spille for et halvtomt stadion. Foto: Emil Agerskov

Han har ikke brug for ekstra motivation til fredagens opgave, som skal bringe Danmark tættere på næste sommers EM-slutrunde.

- Vi har fået talt om det, der skete i Kasakhstan på en god og konstruktiv måde. Alle ved, vi skal gøre det bedre. Vi ser fremad og har haft en rigtig god træningsuge.

- Nu glæder vi os til at spille i et fyldt Parken. Det er noget, vi sætter stor pris på. Da jeg kom ind på landsholdet, kunne vi godt spille i Parken for 10.000 tilskuere, forklarer Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel spiller fredag i Lars Høghs trøje med 22-tallet på ryggen mod Nordirland. Det gør han for at mindes sin gode ven og mentor. Landsholdet spiller nemlig i VM trøjerne fra 1986 fredag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Landsholdet spiller i de danske VM-trøjer fra 1986. Og derfor stiller Kasper Schmeichel op i trøje nummer 22, som hans mentor og gode ven, Lars Høgh, spillede i under VM i Mexico i 1986.

- For mig har det været svært, at Lars ikke er her mere. Han har været en støtte for mig, siden jeg kom på landsholdet.

- Lars er konstant savnet, og det har været et meget stort tab for mig. Flere gange har jeg været ved at ringe til ham, siger Kasper Schmeichel og fremhæver nogle af de kvaliteter, som Lars Høgh havde.

- Lars havde en individuel relation til alle spillere. Han var en type, du ikke kan erstatte, siger Kasper Schmeichel, der kun denne ene gang har tænkt sig at spille i trøje nummer 22.