Kryptisk Zlatan: - Svaret findes ikke lige nu

Sverige kommer ikke til at deltage ved VM i Qatar senere på året.

Det blev en realitet tirsdag aften, da vores naboer tabte med 0-2 til Polen i den afgørende kvalifikationskamp.

Men det betyder ikke, at Zlatan Ibrahimovic er færdig på landsholdet. Og det er til trods for, at han fylder i 41 år til oktober.

Det fortalte AC Milan-stjernen til C More efter nederlaget til Polen.

- Jeg håber at kunne fortsætte. Så længe jeg er rask og kan bidrage med noget. Svaret findes ikke lige nu, sagde Zlatan Ibrahimovic og fortsatte:

- Alle er skuffet. Alle er deprimeret, men det er normalt, når du taber. Alle vil gerne til VM og have den oplevelse, men det kommer desværre ikke til at ske.

Janne Andersson, som er Sveriges landstæner, mener, at superstjernen uden tvivl har noget at bidrage med.

- Hvis Zlatan ønsker at være involveret samt er sund og rask - for det skal han være. Han skal spille, ellers bliver det svært. Er det tilfældet, har han en masse at komme med.

Polens sejr over Sverige blev en kendsgerning takket være mål fra Robert Lewandowski og Piotr Zielinski.