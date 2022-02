Kulturministeren: - Vi skal tage magten ud af Qatars PR-show

Ørkenstaten er vært for VM i fodbold senere på året, men de har i forberedelserne til slutrunden set bort fra grundlæggende menneskerettigheder.

Kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, kom med et løfte om, at hun vil arbejde hårdt for på at skabe en fælles linje med så mange lande som muligt, for sende et samlet signal til Qatar.

- Vi ville gerne have haft en fælles linje i forhold til OL. Det lykkedes ikke. Jeg arbejder for, at vi får en fælles linje i forhold til Qatar, siger hun.

Diplomatisk boykot?

Regeringen har holdt sig væk fra det igangværende Vinter-OL i Beijing, men Ane Halsboe-Jørgensen løftede på samrådet ikke sløret for, om Danmark vil være til stede på lægterne i Qatar rent diplomatisk.

- Der er noget kraft i at gøre det (boykotte, red.) længere henne i processen. Det er med til at understrege, at vi skal blive ved med at tage denne diskussion.

- Vi skal tage magten ud af Qatars PR-show. Det gør vi ved at insistere på at blive ved med at tale om det, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Hun lægger dog ikke skjul på, at de aldrig skulle have fået tildelt værtskabet i første omgang.

Må ikke ske igen

I efteråret 2021 underskrev i alt 23 lande en erklæring udarbejdet på dansk initiativ om behovet for mere gennemsigtighed og demokrati i beslutningerne i internationale idrætsforbund.

Den skal forhåbentligt sikre, at værtskaber ikke bliver givet til lande som Qatar igen.

- Med den erklæring får ikke kun vores idrætsorganisationer noget konkret at stå på, men det kan de også i de andre lande, så derfor er erklæringen meget mere end et stykke papir, siger kulturministeren.