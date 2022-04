Kulturordfører: Boykot af VM skal ske med andre lande

Det står efterhånden klart, at Danmarks fodboldlandshold ikke kommer til at boykotte det stærkt omdiskuterede VM i Qatar.

Men om det officielle Danmark bliver væk og dermed gennemfører en diplomatisk boykot, svæver fortsat i det uvisse.

Med i regeringens overvejelser er, hvordan andre europæiske lande forholder sig til værtsnationen, som har været under stor kritik for ikke at skabe ordentlige arbejdsvilkår.

Det siger Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær.

- Hvis man skal lave en diplomatisk boykot, tror jeg, skal det gøres sammen med andre lande, så det har en effekt.

- Jeg er ikke sikker på, at man overhovedet ville opdage det i Qatar, hvis det kun var den danske regering, der valgte at blive væk og lod et par sæder stå tomme på tribunerne, siger han og tilføjer, at beslutningen træffes kort inden VM.

Selv om regeringen er i en afventende position, mener han, at Danmark er gået forrest i kampen for at skabe ændringer.

Ordføreren fremhæver, at kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har fået flere end 20 europæiske lande med på en erklæring om mere gennemsigtighed i beslutninger om værtskaber.

- Vi har været med til at løfte kritikken europæisk om forholdene i Qatar. Det kommer vi fortsat til at gøre frem mod og i virkeligheden også efter VM-slutrunden, påpeger Kasper Sand Kjær.

Ekstra Bladets Besøg i migrantlejr udenfor Doha i Qatar. Foto: Lars Poulsen

Flere rapporter har de seneste år beskrevet dårlige arbejdsforhold for de migrantarbejdere, der blandt andet har været med til at bygge infrastruktur og stadioner, siden Qatar fik tildelt VM-slutrunden i 2010.

Qatar og Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) har peget på, at der er sket fremskridt, mens flere organisationer fremhæver store mangler.

Da Danmark ligesom en række andre lande valgte at undlade at sende regeringsrepræsentanter til vinter-OL i Beijing i februar, skete det med henvisning til Kinas syn på menneskerettigheder.

Kulturordføreren mener, at der sker 'systematiske brud på arbejdstager- og menneskerettigheder' i Qatar, men ser alligevel situationen an.

- I tilfældet med vinter-OL var der en række andre lande, der også gjorde det. Derfor var vores vurdering, at det har en effekt, når så mange og store lande går sammen om at lave en diplomatisk boykot.

- Det handler ikke kun om at have en god mavefornemmelse med det, man gør. Det handler om, at vi forhåbentlig kan gøre noget, der kan presse på for at ændre situationen i Qatar, siger han.

På det seneste er debatten om VM blusset op igen i Danmark, efter at fodboldspilleren Nadia Nadim er blevet ambassadør for slutrunden.

Det kan være problematisk, mener Kasper Sand Kjær.

- Det er jo hendes beslutning. Jeg synes, at man virkelig skal overveje, om man kommer til at være med til at legitimere styret i Qatar, som er udemokratisk og systematisk har forbrudt sig mod arbejdstager- og menneskerettigheder, siger han.

VM afvikles i Qatar fra 21. november til 18. december.

Reportage: Jan Jensen besøger migrantarbejderlejr i Qatar

Nadia Nadim i salen til VM-lodtrækningen. Foto: Lars Poulsen

