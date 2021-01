Kun de kan stoppe EM i København

Kun de danske myndigheder kan ændre på, at det udskudte fodbold-EM for herrer bliver spillet i København.

Det siger Martin Kallen, der er direktør for turneringen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), til TV3 Sport.

I artiklen, som er offentliggjort torsdag aften, forklarer Kallen, at Uefa arbejder på en plan med otte værtsbyer, hvis flere lande skulle melde fra.

Her anses København for at være et af de mest sikre steder at spille.

- Vi spiller i København, medmindre de danske myndigheder forbyder det, siger han til TV3 Sport.

- Det gælder om at tænke positivt, og det har såvel København som Danmark gjort.

- Lige nu anser vi København for at være et af de sikre spillesteder på baggrund af den danske regerings håndtering af covid-19, hvorimod vi er bekymrede for London og Glasgow, selv om der lige nu spilles fodbold i begge byer.

I den oprindelige plan skulle europamesterskabet være afholdt i sommeren 2020 med København som en af 12 værtsbyer.

Pandemien udsatte dog slutrunden med et år.

Siden har flere medier skrevet, at Uefa arbejder på en række alternative modeller.

Ifølge Karl-Heinz Rummenigge, der er klubformand for Bayern München og en stor figur i europæisk fodbold, overvejer præsidenten for Uefa, Aleksander Ceferin, at afholde EM-slutrunden i et enkelt land på grund af coronapandemien.

Det sagde han ifølge AFP i et interview med lokalaviserne Münchner Merkur og Tz denne uge.

Men det skulle ifølge turneringschef Martin Kallen ikke være tilfældet.

Kallen tror også, at det bliver muligt med tilskuere på stadion - som minimum i begrænset omfang, oplyser han til TV3 Sport.

Han siger, at det også er en mulighed, at kun lokale får adgang for at mindske smittespredning.

