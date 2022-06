Kun ét hold er bedre end Danmark

Chancen for en dansk topseedning ved EM-lodtrækningen til efteråret er stor, nu alle Nations League-kampe i juni er overstået

Det var det.

Nations Leagues sammenpressede juni-program er overstået, og med et halvt år til VM står europæerne udover en stribe møre og småskadede stjernespillere med et billede af, hvem der aktuelt står bedst forud for det omdiskuterede mesterskab i Qatar.

Set i lyset af de fire kampe, alle hold har været igennem, tegner der sig et tydeligt billede:

Danmark står bragende godt.

Tre sejre - heriblandt den opsigtsvækkende triumf på Stade de France - betyder, at Danmark med ni point topper Gruppe A foran Kroatien og Østrig, mens verdensmestrene fra Frankrig risikerer at ryge ud af det bedste selskab.

Kun Holland har resultatmæssigt gjort det bedre. Ti point har Louis van Gaals tropper hentet - blandt andet 4-1 ude over Belgien, hvilket også må siges at aftvinge respekt.

Stillingen i Nations League er selvfølgelig fin læsning og kan skærpe optimismen forud for et VM, men hvad vigtigere er, så danner den grundlag for lodtrækningen til EM-kvalifikationen 9. oktober.

Der vil være ti kvalifikationsgrupper - og dermed også ti hold, der vil være topseedede.

Og det er ikke verdensranglisten, der bestemmer det. UEFA dikterer, at det er Nations League-stillingen.

Eller sagt med andre ord: Danmark er med sine ni point meget tæt på at sikre sig en topseedning i den lodtrækning. Det kræver, at seks hold slutter dårligere end Danmark.

For det første kan Danmark gøre arbejdet færdigt med point enten hjemme mod Frankrig eller i Kroatien. Begge dele kan nu vise sig at være svært nok. To point er nok. Et kan være det. Nul point og så ender Danmark sandsynligvis stadig i det bedste lag.

Af de seks hold, der aktuelt ligger til ikke at nå topseedningen er England og Frankrigs forhåndsfavoritter sammen med Wales. Ingen af de hold kan overhale Danmark.

Af de sidste tre tørner Tjekkiet og Schweiz tilmed sammen i den sidste kamp, hvorfor kun én af dem kan gå forbi Danmark.

Til gengæld kan Polen nå det med sejre over Holland og Wales.

Ni hold skal passere Danmark:

Spanien skal have minimum to point mod Schweiz og Portugal. Bestemt realistisk.

Ungarn skal have tre point mod Tyskland og Italien. Tja...måske.

Portugal skal have tre point mod Tjekkiet og Spanien. Bestemt realistisk.

Belgien skal have tre point mod Wales og Holland. Bestemt realistisk.

Kroatien skal have tre point mod Danmark og Østrig. Bestemt realistisk.

Tyskland skal have fire point mod Ungarn og England. Bestemt realistisk.

Italien skal have fem point mod England og Ungarn. Tja...måske.

Østrig skal have seks point mod Frankrig og Kroatien. Argh, mon dog?

Polen skal have seks point mod Holland og Wales. Argh, mon dog?

Og så kan Tjekkiet eller Schweiz også gå forbi, hvis ét af holdene får seks point. Ender deres indbyrdes opgør uafgjort, spænder de ben for hinanden.

Skulle Danmark i sidste ende opnå en topseedning, kan man så diskutere, om det rent faktisk er en fordel, hvis Frankrig ryger ned i andet lag, og Danmark dermed kan rende ind i dem igen i EM-kvalifikationen. Den tager vi til efteråret.

Mette Frederiksen (S) gæstede mandag aften Parken for at overvære Danmarks Nations League-opgør mod Østrig. Men mens hun havde masser at sige om det danske fodboldlandshold, så klappede den danske statsminister i, da spørgsmålet om VM-slutrunden i Qatar kom op Mette Frederiksen (S) gæstede mandag aften Parken for at overvære Danmarks Nations League-opgør mod Østrig. Men mens hun havde masser at sige om det danske fodboldlandshold, så klappede den danske statsminister i, da spørgsmålet om VM-slutrunden i Qatar kom op.

