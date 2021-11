Kunne ikke genkende sit hold

Så skete det.

Den sublime sejrstime sluttede i Glasgow.

Og det skete efter på en aften, der slet ikke afspejlede, hvordan landsholdsåret har været. For det har været et stærkt år med EM-semifinalen som højdepunktet.

Skotterne var bedst og fortjente sejren overfor et tamt dansk mandskab. Foto: Lars Poulsen.

På Hampden Park var det en skuffende og nedslående dansk indsats, men det var også et billede på, at bredden i Kasper Hjulmands trup trods alt også har sine begrænsninger.

- Jeg kunne ikke genkende vores identitet før pausen. Vi var ikke faste nok på bolden, og så havde vi alt for mange boldtab. Men jeg fik nogle gode svar undervejs, siger Kasper Hjulmand efter 0-2 nederlaget til Skotland på Hampden Park.

Kasper Hjulmand var skuffet over oven på årets sidste landskamp. Det første i kvalifikationen. Foto: Lars Poulsen.

Et ganske fortjent nederlag, som landstræneren konstaterede på en aften, hvor han også fik set, at det er svært at spille lige op med et land som Skotland, når man er uden 10-15 af de normale spillere i truppen.

- Det skuffede mig, at vi fik alt for mange omstillinger imod os. Vi plejer at være meget hårdere i presset.

- Vi skal have styrket toppen af truppen, hvis vi skal blive bedre og flere spillere skal tage store skridt, siger Kasper Hjulmand med direkte henvisning til Andreas Skov Olsen, der skal finde en ny arbejdsgiver snarest, så han er VM-moden om ét år.

Der var skuffelse i den danske lejr over på nederlaget til Skotland. Foto: Lars Poulsen.

Nederlaget mod Skotland var også beviset på, at der manglede relationer mellem flere af spillerne, fordi landstræneren var ude i tredje og fjerde led for at hente spillere.

- Fodbold er et utrolig fint spil. Når man laver så mange udskiftninger, som vi gjorde, så bliver man udfordret. For tingene sidder ikke bare lige i skabet, pointerer Kasper Hjulmand.