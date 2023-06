Kunne ikke se nyfødt datter i seks uger

At være professionel fodboldspiller kræver, at man i perioder udelukkende fokuserer på fodbolden og lægger alt andet til side - også din nyfødte datter på halvanden uge.

Det mærkede den danske landsholdskeeper Kasper Schmeichel på egen krop, da han tilbage i sommeren 2021 blev far til datteren Nanna.

Hans kone, Stine, fødte nemlig halvanden uge inden, at Schmeichel skulle troppe op i landsholdslejren forud for EM-slutrunden i 2021.

Og på grund af strenge corona-restriktioner kunne den danske stjernekeeper ikke se sin datter i seks uger.

Det fortæller Stine Schmeichel til Mikael Bertelsen i tv-programmet 'All Exclusive'.

- Da jeg fødte vores yngste datter, Nanna, skulle Kasper i EM-lejren halvanden uge efter, og der måtte vi jo ikke se hinanden, og det blev til seks uger på grund af corona, siger Nice-målmandens hustru.

Stine og Kasper Schmeichel på tribunen under VM i Rusland i 2018. Foto: Lars Poulsen

Og som om det ikke var slemt nok havde fødslen været yderst hård for Stine Schmeichel.

- Det føltes som om at få skåret et ben af.

- Jeg havde lige født, og det var oveni købet med kejsersnit, fordi Nanna lå med numsen nedad.

- Jeg synes det var hårdt at skulle undvære Kasper og ikke dele den første tid med Nanna sammen ham, siger Stine, som dog også understreger, at selvom det var en hård periode, var hun glad for, at det gik så godt under slutrunden.

- Jeg havde det lidt på begge måder. Jeg ville jo ikke have, at han skulle komme hjem, fordi jeg ville bare have, at de skulle gå hele vejen, men samtidig ville jeg jo også have, at han bare var hjemme, siger fodboldhustruen.

Parret har tre børn sammen og dannet par, siden de var teenagere.