Kvindelandsholdet forbereder sig til EM i Helsingør

Kvindelandsholdet i fodbold får samme rammer som herrelandsholdet, når det skal forberede sig til sommerens EM.

Træningslejren op til slutrunden finder sted i Helsingør, hvor landsholdsspillerne møder ind 20. juni.

De skal bo på Hotel Marienlyst og træne på det nærliggende stadion, skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

Fodbolddirektør Peter Møller har gode minder fra herrernes EM-lejr i den nordsjællandske by sidste sommer.

- Gennem lang tid og specielt sidste sommer løftede Helsingør Kommune og borgerne herrelandsholdet, da de havde mest brug for det. Kærlighed og massiv opbakning fra tusinder af rød-hvide fans skyllede hen over holdet.

- DBU og landsholdet har altid følt sig hjemme i Helsingør. Vi håber, at alle vil støtte kvindelandsholdet i samme omfang og give spillerne og staben den bedste forberedelse forud for testkampen i Parken mod Brasilien samt et spændende EM, siger Møller.

DBU skriver, at det vil være muligt at overvære flere af landsholdets træninger.

Ønsker man at se holdet i kamp, skal man drage til København, hvor Parken lægger græs til testkampen mod Brasilien 24. juni.

Det er første gang nogensinde, at de danske fodboldkvinder får hjemmebane i Parken.

Pernille Harder og resten af landsholdet flyver efterfølgende til England, der er vært for EM.

Danmark er i gruppe med Tyskland, Spanien og Finland. Første gruppekamp er mod tyskerne 8. juli.