Kvindelandsholdet nedbryder bosnisk mur

Det danske kvindelandshold i fodbold er fortsat uden pointtab i EM-kvalifikationen, efter at Danmark besejrede Bosnien-Hercegovina med 2-0 på hjemmebane i Viborg.

4552 tilskuere blev vidner til en ensidig kamp, som Danmark dominerede tungt, men gæsternes massive defensiv forhindrede en komfortabel dansk sejr.

Det var danskernes tredje gevinst i lige så mange kampe i kvalifikationsgruppen, hvor kun gruppevinderen er sikker på en billet til slutrunden i England i 2021.

Efter et hårdt indledningspres kom Danmark foran efter 13 minutter, da Stine Ballisager konsekvent sparkede en løs bold i nettet. Det var Vålerenga-spillerens første scoring på A-landsholdet.

Bosnierne kom ubesejret ind til kampen efter hjemmesejre over Georgien og Malta, men Balkan-holdet har aldrig kvalificeret sig til en slutrunde, og Danmark stillede op som klar favorit.

Det kneb dog længe med at skabe målchancer, og man savnede præcision i boldomgangen, når holdet nåede op omkring det tæt befolkede bosniske straffesparksfelt.

Den manglende farlighed blev dog ikke for alvor noget problem mod et bosnisk mandskab, der tilsyneladende ikke havde ambitioner om at true det danske mål.

Angriberen Milena Nikolic var sendt ned i bagkæden, og gæsterne opholdt sig ikke meget på den danske banehalvdel.

Den sidste tvivl om den danske sejr forsvandt midtvejs i anden halvleg, da Sanne Troelsgaard med hovedet snittede et indlæg fra Nanna Christiansen forbi den bosniske målvogter til 2-0-føring.

Scoringen afgjorde reelt kampen, men ændrede ikke kampbilledet. Danskerne jagtede endnu en scoring, men måtte nøjes med en 2-0-sejr. Danmark har dermed ni point for tre kampe og en samlet målscore på 13-0.

De ni gruppevindere og de tre bedste toere på tværs af grupperne kvalificerer sig direkte til EM-slutrunden.

De seks øvrige toere skal i playoffkampe, som afgør, hvem der skal have de sidste tre adgangstegn til turneringen.

