Kvinder latterliggjort efter ydmygelse: - Måske lidt typisk dansk

14-0. Sådan lød sejrscifrene, da Danmarks kvindelandshold i fodbold tirsdag ydmygede Georgiens ditto i EM-kvalifikationen.

Nogle iagttagere roser danskerne for en flot og ærgerrig præstation, mens andre kritikere mener, at det er devaluerende for kvindefodbolden generelt, at så store sejre kan forekomme.

Landstræner Lars Søndergaard har bemærket begge holdninger.

- Det er dejligt med de positive ytringer, men jeg har også set de negative, hvor man latterliggør kvindefodbold. Måske er det lidt typisk dansk at finde hår i suppen.

- Man ser jo også Manchester City rulle sig ud og vinde 7-1, og Leicester har lige vundet 9-0, men man nedgør ikke Premier League af den grund. Jeg kan slet ikke genkende det negative, siger Lars Søndergaard.

Lars Søndergaard jubler over en af de 14 scoringer. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Han medgiver, at Georgien ikke er et hold, Danmark skal måle sig med, men hans hold gik ud for at spille målsøgende og underholdende og kunne ikke have løst opgaven bedre.

- Georgien er relativt ny i kvindefodbold, men holdets manglende kvalitet blev også udstillet af, at vi havde meget kvalitet. Man skal huske på, at vi kun vandt 2-0 i Georgien, og Italien vandt 1-0.

- Udviklingen er, at de mindre bliver stærkere, og det bliver de ved at møde de stærke nationer. Man har det med at glemme, at man tidligere også så sådanne storsejre i herrefodbold, påpeger Søndergaard.

Dansk Boldspil-Unions (DBU) fodbolddirektør, Peter Møller, anerkender problemstillingen, men mener også, at man skal starte et sted for at udbrede kvindefodbold.

- 14-0 udstiller meget godt de problemer, som kvindefodbolden har. Nogle lande prioriterer den ikke så meget, som vi gør her i Norden og i lande som England, Holland og Tyskland. Hypen er tydeligvis ikke kommet til Georgien.

- Så det er både godt og skidt med den slags kampe, men jeg synes, det er positivt, at man udbreder fodbold til alle lande. Og så skal vi glæde os over et sultent dansk hold, der holdt fokus og eksekverede opgaven på fornemmeste vis, siger Møller.

Fodboldeksperten Arnela Muminović, der tirsdag kommenterede landskampen på DR, mener, at det skal med i vurderingen, at Danmark spillede 'en nærmest perfekt kamp, hvor 95 procent gik i mål'.

- Derfor synes jeg, at man bør storrose holdet. Men det skal selvfølgelig ikke været målet, at man kan vinde 14-0. Det har ingen sportslig berettigelse med mange af den slags kampe. Det sker dog færre og færre gange, siger hun.

Arnela Muminović kommenterede kampen sammen med Henrik Liniger. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Muminović henviser blandt andet til VM sidste sommer.

- Thailand tabte godt nok 0-13 til USA, men ellers var det meget lige. Hold, der tidligere tabte stort, spillede lige op med gode europæiske nationer, så jeg mener, at der er fremgang.

- Man skal huske på, at nogle lande - eksempelvis Georgien - først begynder nu, og UEFA (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) har besluttet, at de små skal med i kvalifikationen i stedet for pre-kvalifikation først.

- UEFA mener, at de små skal have store kampe at se frem til for at fremme udviklingen, og så er konsekvensen, at man ser kampe som den i går, når et hold som Danmark rammer dagen, siger Arnela Muminović.

Hun hilser den udvidede kvalifikation velkommen, men ikke for enhver pris.

- Hvis forbundene tager det seriøst og bruger de penge, der er øremærket til at fremme kvindefodbold. For ellers kommer man ingen steder. Så der skal være handling, og det skal UEFA være med til at overvåge, mener Muminović.

