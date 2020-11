Kvinderne elskede ham: Nu er det slut

Den tidligere Superliga-profil Rúrik Gíslason har valgt at indstille karrieren i en alder af bare 32 år. Undervejs vandt han DM-titlen med FCK og opnåede også VM-deltagelse, hvoraf sidstnævnte kastede en bølge af popularitet ind over islændingen

Der var tale om et skifte til en dansk klub i sommer, men det skete aldrig.

Nu har Rurik Gislason i stedet valgt at sige stop og lægge støvlerne på hylden i en alder af bare 32 år.

Det er det islandske medie visir.is, der kan fortælle at den tidligere Viborg-, OB- og FCK-spiller har valgt at indstille karrieren.

Gislason spillede senest for det tyske 2. Bundesliga-hold Sandhausen, men i juni måtte han sætte kursen efter en ny arbejdsgiver. Men den jagt er altså sat i bero.

- Med hensyn til fodbold er der absolut intet i vente. Jeg besluttede for et stykke tid siden, at støvlerne simpelthen skulle på hylden. Det er en stor beslutning, og du kan selvfølgelig aldrig udelukke, at støvlerne bliver taget af hylden engang igen, men det bliver ikke nu, siger Rurik Gislason ifølge det islandske medie.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ruri Gislasson spillede i FCK i perioden 2012-2015. Foto: Jens Dresling

Han spillede 53 kampe for det islandske A-landshold og scorede tre mål.

Den offensive profil spillede to kampe ved VM i Rusland 2018, hvor han tiltrak verdens - og særligt kvindernes - opmærksomhed for sine Instagram-billeder. Gislasons profil på det sociale medie eksploderede i nye følgere.

Senere samme år spillede han sin sidste landskamp for Island.

Den tidligere Superliga-profil fik sin fodboldopdragelse i den islandske klub HK, men tog til Anderlecht i Belgien, da han var ung, og derefter til Charlton Athletic i England.

- Jeg synes, det kræver karakter at håndtere det at være alene i udlandet, men hvis man gør det rigtigt, synes jeg, det giver en ekstrem god livserfaring, siger han.

Gislason skiftede sig til Viborg i 2007 og spillede der i to år. Derefter kom han til OB i 2009 og til FC København tre år senere.

Her blev det blandt andet til et danske mesterskab og en potkaltitel, ligesom han optrådte i Champions League med hovedstadsklubben.

