Afviser problemer med Harder: Mediernes skyld

Danmarks kvinder leverede en stor indsats fredag ved VM, da danskerne gav stormagten fra England problemer.

Det endte dog alligevel med et nederlag på 0-1 i en kamp, hvor Danmarks store stjerne, Pernille Harder, var anonym.

Lars Søndergaard og Pernille Harder. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Harder startede nemlig kampen som nier, hvor hun var mutters alene oppe på toppen blandt de engelske spillere.

Det har været et samtaleemne tidligere, at Pernille Harder bliver brugt forkert på landsholdet, men landstræner Lars Søndergaard afviser dog, at det er et problem.

- Vi har en god snak om det løbende, hvor det er bedst for hende at spille. Så må vi se, hvad der sker næste gang.

- Jeg tror dog heller ikke, at der havde været nogen snak om det, hvis det ikke havde været for medierne, som hele tiden tager det op.

Pernille Harder. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Bliver det ikke et problem for holdet, at Pernille Harder er så alene?

- Jo, det bliver det, hvis vi står og forsvarer i alle 90 minutter. Men i dag var det kun et problem i de første 30 minutter, hvor hun blev lidt isoleret.

- Det kan godt være, at Pernille i nogle kampe har det lidt lettere, hvor hun bliver sat bedre i scene og scorer mål. Det er måske lidt anderledes i nogle kampe på landsholdet.

- Jeg synes jo, at hun kom til den store chance, som en Pernille Harder skal have i sådan en kamp, og det kunne have ændret kampen fuldstændig.

- Men selvfølgelig vurderer vi hele tiden, hvad hendes bedste position er til de forskellige kampe, siger Lars Søndergaard.

- Det er ikke min taktik

Men synes Harder selv, at det er den rette løsning på landsholdet?

- Det ved jeg ikke. Det er klart, at jeg synes, det er sjovere og federe at spille som offensiv midtbane. Det er der, hvor jeg er bedst.

Danmark med 0-1 til England ved VM fredag. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

- Det er også det, som jeg har spillet tidligere i min karriere. Men det er ikke min beslutning. Så det må I snakke med Lars om.

- Det er ikke min taktik.

Gennem kampen mellem Danmark og England kunne man se Harder løbe forgæves rundt, da der var for langt mellem hende og resten af holdet.

- Det er noget, som jeg har accepteret, især når vi forsvarer det meste af tiden. Det er den opgave, som jeg har fået, når vi spiller sådan her.

- Så gør jeg det 100 procent og så godt, som jeg nu kan.

- Men der skal mine forventninger selvfølgelig også være anderledes i forhold til, hvor meget jeg vil være involveret, siger Pernille Harder.

Danmark tabte kampen mod England efter en tidlig scoring af Lauren James, som gjorde det til 1-0 efter kun seks minutter af opgøret.

Pernille Harder og resten af landsholdet skal i aktion igen på tirsdag, hvor Haiti venter i sidste gruppekamp ved VM.