Australsk politi klar til at efterforske skandalepræsident

Luis Rubiales har trukket sig som præsident for Det Spanske Fodboldforbund, efter at han kyssede den spanske spiller Jennifer Hermoso på munden i forbindelse med fejringen af VM-guldet.

Men det juridiske spor i sagen fortsætter, og hvis det er nødvendigt, bistår politiet i den australske delstat New South Wales gerne med efterforskningen.

Det oplyser politienheden til nyhedsbureauet AFP.

- En henvendelse er endnu ikke tikket ind hos politiet i New South Wales. Men hvis den modtages, vil betjente samarbejde med internationale myndigheder og hjælpe til, hvor det er nødvendigt, lyder det.

Rubiales har været under stort pres siden episoden ved fejringen, som han har fået stor kritik for. Den fandt sted i den australske storby Sydney, hvor finalen blev spillet.

Trak sig søndag

Sent søndag aften fortalte han i et interview med journalisten Piers Morgan, at han vil trække sig fra chefstillingen. Ved samme lejlighed gjorde han det klart, at han heller ikke kan fortsætte som vicepræsident for Det Europæiske Fodboldforbund.

- Ja, jeg vil træde tilbage, for jeg kan ikke fortsætte mit arbejde. Venner og familie har sagt til mig, at jeg skal prøve at bevare min integritet, sagde Rubiales i interviewet.

Anklagemyndigheden i Spanien har åbnet en sag på foranledning af Hermoso, som har understreget, at hun ikke havde givet samtykke til kysset.

Han er anklaget for at have begået seksuelt overgreb mod fodboldspilleren fra CF Pachuca.