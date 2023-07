Australske VM-værter tæver Canada og går videre

Australien er videre til knockoutfasen ved kvindernes fodbold-VM.

Under stort pres vandt VM-værtsnationen mandag med 4-0 over Canada, der nu er ude af slutrunden.

Da Nigeria og Irland samtidig spillede 0-0, ender Australien som gruppevinder. Dermed gik det bedre for Australien end for VM-medværten New Zealand, der søndag blev sendt ud af turneringen efter det indledende gruppespil.

Formår Danmark tirsdag at gå videre som nummer to i gruppe D, løber Danmark og Australien ind i hinanden i ottendedelsfinalen mandag i næste uge.

Der var en god start bag Australiens sejr over Canada. I det niende minut kunne Real Madrid-kanten Hayley Raso sparke bolden mellem venner og fjender og ind i kassen.

I første omgang blev scoringen godt nok annulleret for offside i opspillet, men efter at situationen blev set igennem igen, blev kendelsen omstødt til stor jubel på tribunerne i Melbourne.

I det 34. minut troede Mary Fowler, at hun havde scoret til 2-0 efter et klumpspil foran mål, men efter en VAR-gennemgang blev målet annulleret for offside.

Spillet nåede kun at være i gang igen i få minutter, inden Australien alligevel kom på 2-0. Efter et hjørnespark var Hayley Raso igen kvinden med den afgørende fod.

Kampens afgørelse kom efter lidt mindre end en times spil, da Mary Fowler atter sendte bolden over målstregen. Denne gang fik scoringen lov til at stå, og så var resten af kampen en formalitet.

I tillægstiden blev der sat trumf på med et straffesparksmål af anfører Stephanie Catley.