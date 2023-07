Colombiansk VM-angriber kollapser under træning

Holdet omkring det colombianske kvindelandshold i fodbold fik sig noget af et chok, da angriberen Linda Caicedo torsdag tog sig til brystet og faldt om til træning.

Men en talsperson for Colombias landshold nedtoner hændelsen, der blev fanget på kamera af den fremmødte presse.

- Linda er meget træt. Det, der skete, var blot et symptom på stressen og de fysiske krav. Hun har det godt, og alt er normalt, lyder det fra personen, som er en del af lægestaben på landsholdet.

Den 18-årige blev diagnosticeret med kræft for tre år siden og scorede så sent som i tirsdags i Colombias 2-0-sejr over Sydkorea til VM.

Linda Caicedo, der til daglig spiller for spanske Real Madrid, fik debut for landsholdet som 15-årig, inden hun blev diagnosticeret med æggestokkekræft.

- På det tidspunkt troede jeg ikke, at jeg ville komme til at spille professionelt igen på grund af alle behandlingerne og operationerne, jeg var igennem, har hun fortalt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Colombia ligger med sine tre point nummer to i gruppen, der også tæller Tyskland og Marokko. Tyskland slog sidstnævnte 6-0 i første kamp.

Colombia og Tyskland møder hinanden søndag i Sydney.